【女皇盃】女助手大讚譽滿杜拜弗到爆

「譽滿杜拜」周日出爭2000米一級賽女皇盃，是牠繼於2021年來港競逐香港國際賽事後，第2度重臨香江。

「譽滿杜拜」2021年3歲時戰績出色，該季最後一仗在沙田角逐香港盃跑入接近的第4名。然而，「譽滿杜拜」於2022年未嘗一勝，儘管牠今年已於澳洲兩勝一級賽，但究竟是已重拾最佳狀態？抑或只屬表現有進？眾說紛紜。

練馬師郗國思的助手Issy Paul經常替「譽滿杜拜」主課，他說︰「我認為馬兒正在進步，目前的狀態更勝去年。牠在澳洲時，即使簡單地曬曬太陽或是在沙地上打滾，也可以改善狀態。也許馬兒去年的表現稍在最佳水準之下，但牠3歲時的表現顯然甚佳，因此我還不確定馬兒現在是有進步，還是已回復3歲時的勇態。」

「譽滿杜拜」當前的任務是角逐女皇盃，Issy Paul說：「今仗任務艱巨，但老闆郗國思這麼精明，若非認為馬兒有力爭勝，決不會安排牠來港參戰。馬兒目前體重理想，顯得氣定神閒，狀態十分勇銳。」

Issy Paul有意自立門戶設廄從練，但不會在短期內實行，她說：「我或許有朝一日會成為練馬師，但不會心急，能夠為郗國思效力是一件美事，有機會與不少出色賽駒並肩作戰。」