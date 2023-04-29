【冠軍一哩賽】兩外隊馬排外檔有乜計？

新西蘭練馬師方世民周日派出「驍勇劍神」出戰冠軍一哩賽，儘管對排檔未盡滿意，但他將以務實的態度積極備戰。

方世民認為排檔已成定局，就不必多想，而事後看來，8匹參賽馬中排5檔起步也不算太差，他說︰「無論如何，我們應該會讓馬兒留後競跑，但如能排在較內檔出閘的話當然更為理想。今仗出馬不多，牠應不會落後對手太遠。如果馬兒能夠緊隨對手，將有望取得好表現。」

方世民安排「驍勇劍神」首次佩戴眼罩上陣，希望有助爭勝，但也承認有點擔心，他說：「馬兒經常起步略為慢了一點，我認為戴眼罩可讓牠更加專注，保持走勢暢順。周四晨操時我們只讓牠盡量穩步競跑，但牠上周六已進行一課認真快操，今個星期的操練只是為了保持馬兒的狀態。」

以悉尼為基地的練馬師凌靄琛，廄下「仙幻之王」將由莫雷拉策騎，排在8檔起步，幕後本來希望能抽得較內檔起步，但其中一位馬主Glenn Carmody表示，不太擔心檔位影響愛駒表現，他說：「我們不希望馬兒抽到最內檔，5至7檔就最理想，但今仗出馬較少，而且看來步速會偏快，相信牠出閘後能夠佔取好位。」