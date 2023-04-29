【練馬師王】A欄養草多時 有利呢路人馬搶攻

「練馬師王」開售至今跑過65期賽事，以現居榜首的蔡約翰成績最好，先後10度封王，其次是羅富全、姚本輝、方嘉柏及呂健威，各自8次勝出「練馬師王」，值得留意是方嘉柏全數來自跑馬地賽事，而呂健威情況差不多，谷中7勝，沙田只於3月19日封王。至於羅富全剛好相反，沙田7勝，谷中僅贏過1次，集中火力在大場出擊。

今期沙田上演冠軍賽馬日，羅富全共派9駒列陣，陣容算強，當中包括「美麗」系陣營3匹戰駒，刻意安排於大賽日出擊，鬥志分外鮮明。第2場「美麗緣分」初登場，賽前試閘3次全勝，所展示的速度驚人，3歲馬非常早熟，幕後主力殺手潘頓親征，可期一出即勝。第6場「美麗滿滿」改由莫雷拉客串，上季同廐的「啱啱好」及「瑪瑙」配何澤堯搏失，翌仗換雷神立即贏馬補中，今次換人安排相同，有力變身。第9場「特別美麗」3歲馬走規稚嫩，但在港服役以來仍能連場接近，潛力深不可測，今仗易配梁家俊，騎練季內贏過8W，合作成績理想，絕難輕視。

大賽方面，羅富全是唯一跑足3項一級賽的練馬師，雖然旗下的「八仟師」、「健康愉快」及「發財先鋒」能力比對手稍次，但必須注意是以上馬匹都屬前領型，因應A跑道已養草個多月，近欄場地可能較乾快，形勢利放並不稀奇，況且羅廐3駒分別強配莫雷拉及蘇兆輝，不似陪跑性質，若能搶回多少分數，大大提高羅富全封王機會。

「練馬師王」開售賠率

1.羅富全 4.5倍

2.沈集成 4.25倍

3.告東尼 4.5倍

4.蔡約翰 5.0倍

5.呂健威 11倍

6.姚本輝 10倍

7.賀 賢 13倍

8.方嘉柏 28倍

9.伍鵬志 30倍

10.文家良 35倍

11.韋 達 45倍

12.大衛希斯 35倍

13.鄭俊偉 100倍

14.葉楚航 200倍

15.丁冠豪 175倍

16.蘇偉賢 175倍

21.其他練馬師(方世民/高伯新/凌靄琛/容天鵬/苗禮德/齊藤崇史/彭曉高/安田隆行/黎昭昇/郗國思/何良/徐雨石/中內田充正) 175倍