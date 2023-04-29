【波馬同樂】自勝者強千四無敵

今次揀了預期十分精彩的第10場二班1400米跟各位分享，大賽日信大馬房，蔡約翰三路興兵，當中最睇好同程專家兼應屆打吡亞軍「自勝者強」！

連同上季兩W，「自勝者強」至今在港的4場頭馬皆出自沙田1400米。為了挑戰打吡，近3場才逐步增程，由1600米跑到2000米，結果絕不失禮地跑獲兩個第2和1個第4，足見質素非凡。今回師最擅長途程排3檔，受讓同場最強對手、排10檔的廐侶「永遠美麗」6磅，形勢大好。鞍上人杜滿樂乃大賽騎師，值得信賴。

「永遠美麗」今季由四班起步，就算升上二班仍然能交出頭馬，上場打吡被捧為2.3倍大熱門，結果大幅增程下憑氣量入位。今原班人馬再戰曾交出1W的田草1400米，整體實力毋庸置疑，但相信檔位和磅位會構成一定影響，勝算應稍遜於「自勝者強」。

鐵角我會加入打吡第4名「瑪瑙」，兩季以來同程跑獲1W兩Q兩第4，上場大幅增程挑戰打吡，最終被睇淡下以81倍跑回一席第4，已有所交代。今出爭擅長路程，梁家俊騎慣騎熟，臨場如有賠率，更加不容錯過。

投注四重彩的話，我會用蔡廐雙雄做複膽，配腳除「瑪瑙」外，還有配合呂健威和何澤堯大舉出擊的「包裝智威」、蔡神仙麾下另一同程專家「紅運帝王」，以及配鍾易禮輕上加輕、放得出便叫胡的「飛鷹翱翔」。祝大家好運！