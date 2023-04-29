【張基焦點】特別美麗換人變身

羅富全近期成績不差，周日大賽日繼續大舉出擊，初出的「美麗緣分」固然備受矚目，但另一匹「美麗」系賽駒「特別美麗」同樣不能忽視。另外，「浪漫風采」經過幾場熱身後，今次改用麥道朗執韁，不無機會變身。「四喜鳥」剛戰飲恨搏失，今回轉配備再出擊，擺明求補中。「自勝者強」小休後狀態更佳，未必是尾場馬房副車。

第9場三班1400米，「特別美麗」羅廐3歲澳洲自購馬來港跑3仗均是此程，前仗改用潘頓打鞭即有反應，但鞍上人未有繼續使出車輪鞭，剛戰抽不利的13檔全程走位一般，予人無心戀戰感覺，今次突然改用梁家俊，同場對手實力平平，抽8檔可攻可守，有權變身。

第6場三班1600米，「浪漫風采」曾於澳洲贏二級賽，只是來港初期狀態未到位，表現不算理想，前仗遇變化地演出更差，剛戰擺前放並非其最佳跑法，最終卻輸唔遠，今次強配麥道朗可以守好位，難得有馬擔飛，值博。

第4場四班1400米，「四喜鳥」高質型靚3歲馬，上仗因重磅搏失，早段似乎不夠快，今次賽前刻意加眼罩試閘，喜見無搶口兼跟得自然，今次立即加罩出擊，補中決心明顯。

第10場二班1400米，今場蔡約翰有「永遠美麗」及「自勝者強」兩匹打吡賽駒列陣，兩駒實力不相伯仲，「自勝者強」於打吡得第2名後，復課狀態更加理想，今次檔位比廐侶優勝，配搭亦完整，並不輸蝕。