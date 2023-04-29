【進階選項】吉典娜女皇駕到

去年受疫情影響，冠軍賽馬日無外隊參與，今年復常回復熱鬧。其實4至5月要邀請南北半球賽駒都不容易，澳洲悉尼嘉年華後部分頂級賽駒休戰，歐洲平地馬季才剛剛展開，所以最支持仍是鄰近亞洲的日本，日圓疲弱更驅使他們積極遠征搵外匯。前屆女皇盃日本隊包辧前4名，「時時精綵」以1敵4敗陣。今年輪到「浪漫勇士」以1敵3，原先日軍亦是4駒赴會，最後「滂薄無比」出發前發燒取消行程。

論名氣賽績，「吉典娜」肯定最強，父系「滿樂時」在港3戰不敗，母系「貴婦人」遠征亦贏過杜拜司馬經典賽。稍與父母不同，「吉典娜」似乎比較遲熟，上年4歲尾才初勝G1，之後在有馬紀念賽慢閘追回第3，上場大阪盃排1檔沿途包廂受困無從發揮，熱身後重配最合拍的杜滿樂，週日賽馬團體可望繼2012年「統治地位」後再捧女皇盃。

同場對手中，「浪漫勇士」、「野田小子」香港盃冠亞軍當然仍具分量，尤其前駒重配麥道朗更令人憧憬，至於「先見」則是日本上位中新星，後勁強但擔心今場步速唔夠快，但潘頓始終是地頭龍，早年騎「樸素無華」都贏得香港盃，不可看輕。

冠軍一哩賽「金鎗六十」及「加州星球」一對主隊代表好強，而上年12月一哩錦標跟隨兩駒得第3是「指數定律」，今次後駒女練馬師凌藹琛派出「仙幻之王」挑機。此匹前崔家賽駒（「海都之星」馬主）曾挑戰英法及杜拜一級賽只能接近，加上是閹馬關係故亦願意割愛，運到澳洲發展成績不俗，抵埗首戰已攻下水晶一哩賽，上仗唐加士打一哩賽力拚僅敗於潘頓「樂觀派」，今次用雷神排8檔，跟住隔離內側「加州星球」上前守靚位跑，三甲有機。