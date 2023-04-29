冠軍賽馬日 梗係吼冠軍蔡神仙！

今屆冠軍賽馬日將於周日舉行，3場國際一級賽陣容非常犀利，主席短途獎「金鑽貴人」又可唔可以再贏「福逸」？至於冠軍一哩賽，香港馬王「金鎗六十」梗係力爭3連霸，而女皇盃「浪漫勇士」亦想衛冕殊榮，其實「浪漫勇士」對上兩場G1輸畀「金鎗六十」，已算雖敗猶榮。另外場內娛樂十分豐富，馬會請來Anson Lo同陳慧琳喺綜合滙演唱歌助興，屆時將十分熱鬧。

除咗以上所講嘅鼎盛陣容，現時以53場位列榜首嘅蔡約翰，屯重兵出擊，當中第10場二班1400米，應屆打吡亞軍以及季軍，「自勝者強」同埋「永遠美麗」，小休5星期後復出，將會大幅縮程跑番1400米，「自勝者強」剛戰打吡抽得1檔起步，沿途喺內欄慳位甚多，雖然最後以短馬頭位不敵「遨遊氣泡」，但表現已夠忠心而且出色，今場只負127磅上陣，負磅仍然唔算重，加上抽埋3檔，採用留前鬥後跑法仍然有上升空間。

至於廐侶「永遠美麗」前仗贏完田草一哩之後，增程400米跑打吡只以頭位落敗跑季軍，表現值得尊敬，今次大幅縮程跑番1400米，雖為贏馬路程之一，但抽到10檔起步亦未必咁易應付，相信潘頓因應屆時步速再決定守咩位，三甲仍有一定機會。睇番剛仗打吡大賽成績，「直線力山」、「安遇」再出已增添頭馬，至於「知足常樂」、「魅力知遇」等，再出都跑入位置，即使不獲入選打吡嘅「當年情」，剛周三谷夜亦已補中取得在港首捷，似乎今屆4歲馬水準唔算太差，就睇吓呢兩匹4歲馬，復出會唔會交到水準出嚟。