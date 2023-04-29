【孖T孖住上】金鎗星球雙膽順應數據

長風餐單：浪漫勇士路有專長

今次第2口孖T及第4口孖T俱有多寶，其中喺第4口孖T多寶有132萬元，兼且兩場一級賽出馬不多又有重心，實在不能放過這個黃金機會。

第7場冠軍一哩賽，馬膽無理由捨棄「金鎗六十」及「加州星球」，一來兩駒依然當打，二來一匹同程12冠2亞，另一匹則為3冠3亞1季，換言之兩駒歷來跑同程全數上名，作為孖T雙膽，怕且不會有太多人反對，硬要放棄，無疑有點違反數據。

第8場馬膽必然是「浪漫勇士」，香港盃曾大炒「野田小子」4個半馬位，如今平磅再遇，就算狀態沒有當時的勇銳，依然是極穩健的一駒，加上同程4冠1亞全入Q，又係有強勁數據支持。冷腳必選「發財先鋒」，香港盃曾跑季軍，與「野田小子」只相差四分三馬位，加上前仗香港金盃放得甚快亦頂到第3名，要殺入一席絕非奢想。

梓忠餐單：金鑽貴人福逸單對單

冠軍賽馬日跑3場一級賽，第2口孖T及第4口孖T有多寶85萬及132萬，大彩池有多寶墊底派彩相對較一般為多，所以值得研究。

另外，第3口孖T其中一關頗明朗，因此可集中火力專攻尾關，實行頭輕尾重的策略。

頭關主席短途獎，毫無疑問是本地兩大短途翹楚之爭，「金鑽貴人」連勝速度系列頭兩關，最近二級賽1200米短途錦標行過「福逸」，如無意外可問鼎冠軍。「福逸」氣勢雖然稍為回落，但上兩季一跑主席短途獎便醒神，是唯一可挑戰「金鑽貴人」賽駒，雙膽十分穩陣。

尾關可將注意力集中在幾匹質新馬身上，論穩健性，「馬主雄風」升班孭119磅，可能比「晴王」更好跑，上仗初跑1600米大熱獲亞，換蔡明紹威力無減。「晴王」近4仗贏3W，略嫌連拚多場，但仍居三班依然有利。