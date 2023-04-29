【三重彩地帶】四喜鳥單膽無懸念

第4場四班1400米，「四喜鳥」初出即勝，亞軍「多多配合」其後補中，賽績水準可信，再出排檔欠佳兼兩度失蹄，落敗有藉口，上場起用黎廐頭號殺手潘頓即回復霸氣，僅以短頭屈居第2，季軍「馬林」新近亦補中，本身初跑1400米有此表現，四班點會留得住，人馬捲土重來，遇上一組不太強的對手，贏馬升班順理成章，直取單膽。

「赤兔猴王」及「遨遊天下」上場均在田泰安胯下入位，都是跑了兩場已有表現的質新分子，進度箭嘴向上，配腳一併兼顧，不用理會騎者的選擇。「威力飛彈」季中加盟鄭廐，應是雪中送炭的舉動，初出後上獲殿迅速交出表現，隨即起用蘇兆輝，搶分決心表露無遺。「迎樂」上場田草1200米沿途大外疊仍得第4，走勢惹人好感，今日選擇增程，應是有的放矢。

桃花雲啱田泰安

第6場三班1600米，「晴王」近4場在同程拿下3W，乃鄭廐爭取達標的重要棋子，估計季內仍能再交頭馬，不過未必是今場，上仗贏「飛馬英雄」比預期中吃力，畢竟連搏多場，稍作回氣也是正路部署，故退作配腳。複膽揀「桃花雲」，上場受制慢步速追回第3，只不敵走位一絕的「隱形翅膀」頸位，表現之佳不遜冠亞軍，後上馬有硬橋硬馬的田泰安，深慶得人。

「馬主雄風」上場初跑同程被捧成1.9倍大熱，信心之強可見一斑，然而受阻只屈居亞軍，每仗都有進步的4歲馬，升上三班孭輕磅依然極具威脅。「大力猴王」同程1檔入位一役，亞軍「縱橫天下」上到二班仍連番上名，惟本身水準反覆，再出兩場均敗，有質卻欠進度，今次排2檔可望有較佳形勢。「浪漫風采」上場轉放頭跑有明顯進步，雖然受惠慢步速，但今仗快馬亦不多，有權再賺，「浪漫」系用麥道朗也值憧憬。■海東