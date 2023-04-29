【J臣研究所】速遞奇兵最佳冷膽

周日是季內最後一個大賽日，潘頓哥係咪公布走人，下期再講，講晒馬先。先睇第5場一級賽1200米主席短途獎，4歲「金鑽貴人」大熟大勇，進步馬撞正隻開始滑落嘅「福逸」，照計抽6檔可避免塞車仲穩陣。不過，如果單Q買「福逸」又嫌太熱，不如扭一扭博隻「速遞奇兵」，計馬季內其實有幾次跑得接近，撞正今次「好眼光」遠征返嚟可能走樣，極有可能殺入一席，就揸佢做膽反拖兩隻熱門。

第7場冠軍一哩賽，用「金鎗六十」做膽正頭正路冇風險，不過單Q係咪搭「加州星球」有啲疑問，因為「加州星球」4月曾有一日冇現身操練，惹健康疑慮，配腳要拖埋隻進步到唔信嘅「遨遊氣泡」。

第8場女皇盃，港隊代表「浪漫勇士」喺12月香港盃擊敗多隻日本賽駒奪冠，但跑第2名嘅「野田小子」，其實喺日本跑分級賽有能力爭勝但非頂級，今回日本隊中，有匹剛贏金虎賞兼大幅進步嘅「先見」，強配潘頓更如虎添翼。至於日本陣營最強嘅「吉典娜」，貴為應屆女皇伊利沙伯二世盃冠軍，有馬紀念僅不敵「春秋分」得第3名，計實力絕對係日本一線頂賽駒，以往日本甚少會派呢個級別嘅馬到香港，今次明顯有心殺敗「浪漫勇士」，呢場用3隻馬互串，博佢爆冷都冇壞。