【分秒在握】兔兔顯神威

雖然話大賽日很多時都係優勝劣敗，但有時候一場有多匹質新馬列陣，揀馬亦有點取捨兩難。「赤兔猴王」出賽兩次愈跑愈接近，今次蔡明紹接手排在1檔，啱晒馬匹前置跑法，可進而取勝。

本來純睇賽績及配搭，自然會秤先「四喜鳥」，但上仗的第2名其實已跑啱晒，今次改負更重的135磅，對3歲馬而言當然有壓力。至於兩次出賽均被熱捧的「遨遊天下」，上仗守住好位入直路不夠衝，今次增程初跑1400米，亦有隱憂，既然兩匹牌面馬各有缺點，不妨向其他質新馬打主意。

「赤兔猴王」3月中初出田草1200米，用鍾易禮排9檔成為32倍大冷門，大半程外閃根本難以催策，結果居然跑到第5只負兩位多，已算相當本事。去到上仗換上田泰安執韁增程出戰1400米，埋門居然愈買愈熱成為4.4倍大熱門，可見有人對此駒頗具信心，而馬匹出閘未算利落下，鞍上人催策後早早已跟在4、5位，入到直路本來望空衝刺就有機會，但外側是1246磅的「無敵勇士」，出賽第2次的「赤兔猴王」，在龐然大物旁邊怎也有壓力，結果能夠追回第2名輸半馬位，其實已算不俗。

況且，該場跑3名的「佐治勇駒」，再出已輕鬆補中，反映賽事水準一點也不弱，今次「赤兔猴王」再爭1400米排1檔，一來有過同程經驗，二來亦不怕外閃，加上蔡明紹騎前置型馬匹向來有板斧，且看能否替此駒打開勝利之門？

■長風

第4場 6赤兔猴王 10迎樂

1四喜鳥 9遨遊天下