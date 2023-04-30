3場一級賽 CEO有晒心水

今日有3場一級賽上演，馬會CEO應家柏先生有心水。第5場主席短途獎，預期賽事具一定步速，「金鑽貴人」在女皇銀禧紀念盃一役壓過「加州星球」奪冠，姿態出色，其後出戰二級賽短途錦標，再次力抗「福逸」的挑戰而勝出，今仗自6檔出閘後應會佔取有利位置，是今屆主席短途獎中的首選。「福逸」是國際級佳駟，曾於去年12月攻下香港短途錦標，今次自2檔起步排檔有利，應是「金鑽貴人」的心腹大患。日本賽駒「愛勁利」早前曾取得4連勝，僅在上仗在受天雨影響的場地上作賽而落敗，雖然今次排最外檔起步，但仍有權走入一席。「好眼光」出戰杜拜後仍保持上佳狀態，今仗排得1檔仍具位望。

第7場冠軍一哩賽，預期賽事早段步速較快，對跑法機動的「金鎗六十」甚為有利，是此賽的首選。「加州星球」上仗出戰二級賽主席錦標時較對手多負5磅，而潘頓選擇沿途讓他駒領放，最終馬兒以佳勢追前而掄元，這匹香港一哩錦標冠軍看來仍會成為「金鎗六十」的主要勁敵。「仙幻之王」在一級賽唐加士打一哩賽屈居亞軍，整體演出極佳，預期較快的步速或令牠的機會止於一席位置。打吡盟主「遨遊氣泡」曾勝出香港經典一哩賽，今次亦具位望。

第8場女皇盃，預期賽事早段步速不快，「浪漫勇士」去年12月擊敗「野田小子」輕取香港盃，勝後跑過兩仗俱與頭馬無緣，今次與麥道朗故劍重逢，是頭馬之選。「譽滿杜拜」早前在澳洲角逐兩項同程一級賽時，均以壓倒性姿態獲勝，此駒抵港後狀態甚勇，將是「浪漫勇士」最強對手。「野田小子」去年在香港盃負於「浪漫勇士」，上仗在一級賽大阪盃居「金積驥」之後得季軍，今仗三甲機會甚為樂觀。「吉典娜」血統顯赫，去年11月在女皇伊利沙伯二世盃，擊敗其後勝出香港瓶的「瑪蓮必勝」而奪冠，上仗在大阪盃在關鍵階段一度困守，這匹雌馬抵港後狀態續進，今仗具三甲機會。