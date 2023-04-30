【戰況R1】莫雷拉：喺香港贏馬感覺好好

今日冠軍賽馬日，莫雷拉以訪港騎師身份再於沙田獻技，全日共騎6駒，昔日拍檔方嘉柏頭場提供「包裝旋風」畀佢，結果以9倍贏馬，為馬匹打開勝利之門。「包裝旋風」起步後一直守喺中間二疊位置，轉入直路前開始移出發力，係以往雷神嘅招牌式跑法，結果貫注到底為馬匹打開在港勝門，非常精彩，而呢場頭馬為呢位4屆香港冠軍騎師繼2022年7月13日為「鈁糖武士」贏馬後，相隔9個半月再於香港贏馬，難怪唔少馬場神徒均為偶像振臂歡呼。

賽後，雷神話今次返嚟香港騎馬好開心，贏馬感覺的確好好，佢同方嘉柏係好朋友，所以當方嘉柏搵佢騎「包裝旋風」，佢一口答應。雖然「包裝旋風」抽外檔起步，但可以早段居中，約900米開始發力，但當時佢覺得早咗啲發力，好彩隻馬交到好好反應。

此外，「包裝旋風」馬主李文恩表示愛駒上仗塞車而敗，方嘉柏向佢表示將會邀請莫雷拉幫忙，結果贏馬。而「包裝旋風」由佢親自購入，係一匹長途賽駒，1800至2400米為射程範圍。

今場跑第2名為蘇兆輝「一舖到位」，梁家俊「縱橫十六」跑第3，第4名為賀銘年「全才」。

第1場賽果：2-9-10-13

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率2.1)

二重彩賽果：2-9(最後賠率48)