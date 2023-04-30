【主席短途獎】事隔18年後 終於再有3冠短途王誕生！

香港馬壇曾出現過3匹3冠短途王，分別係「活力先生」、「喜勁寶」同埋一代馬王「精英大師」(兩次)，而事隔18年之後，終於再有3冠短途王誕生，就係文家良馬房的佳駟「金鑽貴人」！

此匹4歲130分全港二哥，季內已攻下百週年紀念短途盃1200米及女皇銀禧紀念盃1400米，今日第5場出戰尾關主席短途獎1200米一級賽，成為1.2倍全熱門，雖然排6檔早段頂在外疊，但鞍上人潘頓不慌不忙，慢慢攝番入內欄，到直路初拍住老對手「福逸」鬥爆，年輕兩歲的「金鑽貴人」真係銳好多，結果愈走愈勁，彈開逾3馬位贏馬，完成今季第7捷，今次仲拎埋3冠王500萬特別獎金，堅係開心，睇吓可唔可挑機馬王寶座！而是場跑第2名，係後上的34倍「速遞奇兵」，「福逸」只能捱入一席第3，未能再同「金鑽貴人」埋Q了。

賽後潘頓接受訪問，話「金鑽費人」贏馬，完成香港速度列3冠王，潘頓認為絕對是一匹不可多得良駒，雖然起步被內疊「好眼光」與「福逸」一直頂於3疊，落了不少工夫穩住走勢，但至入彎能夠切入緊守放頭馬之後，其實已經很有信心。雖然榮膺短途王，但此駒絕對一匹非般短途馬，既沒有敏捷的反應，亦沒有很強勁的爆炸力，但卻勝在段段有，只要留意馬匹起步反應，盡快收正走勢，馬匹就會愈跑愈勁，而且能跟擅鬥的機動跑法，亦造就了此駒短途王者地位。至於於馬主鄭明亮表示贏晒3關速度系列嘅感受，真係開心到不得了，可能幾晚都瞓唔着，但隻馬跑唔跑安田紀念，就要聽日先再同文家良商量，自己內心固然想去，但都要睇隻馬賽後狀態如何，先至有最終決定，另外9月下旬日本短途馬錦標都會係考慮之列。

文家良話為「金鑽貴人」感到驕傲，對於今場賽事，其實自己覺得今場有信心可以攻下3關速度系列賽，因為對手相若，而且「金鑽貴人」狀態大勇，自己都覺得雖然贏晒3關唔太困難，但會有一定壓力，因為贏完3關有500萬特別獎金，自己都想為馬主爭取到。練者指，「金鑽貴人」都係1200米至1400米路程為佳，現時1200米應該更好。

被問到「金鑽貴人」下仗部署，文家良話要睇番隻馬賽後狀態係點先同馬主商量先可以有最終決定，因為無論去邊個地區遠征又或者係跑邊場都唔係一個人可以決定到，至於被問到會否考慮珠峰錦標，文家良就話言之尚早，因為呢場報名費都頗大，所以都要再考慮一下。

第5場賽果：1-4-2-3

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.2)

二重彩賽果：1-4(最後賠率12)