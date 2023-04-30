【冠軍一哩賽】金鎗六十正式成為全球最多獎金賽駒！

恭喜晒！「金鎗六十」榮登全球獎金王！今日第7場冠軍一哩賽1600米G1，季內已經4勝的「金鎗六十」，臨場成為1.4倍擂台躉，而老對手「加州星球」則為3.2倍次熱，不過今次冇得鬥喇，「金鎗六十」轉彎前已經拍咗上嚟，直路撳住都湧住去，到鞍上人何澤堯真係畀落去，呢匹兩屆馬王反應一如過往般凌厲，去到200米已經出頭，之後頂住亞軍「美麗同享」，唔止贏到服役第25W，9勝G1更打破「美麗傳承」8勝紀錄，而連續25場入三甲，亦打破「爭分奪秒」紀錄。「金鎗六十」今次多添1,140萬港元頭馬獎金，更令其累積獎金增至1.47億(1,479,306,00港元)，正式超越澳洲馬后「雲絲仙子」，成為全球歷來最多獎金戰駒！是場跑第3、4名，係「加州星球」同「遨遊氣泡」。

最佳拍檔何澤堯，賽後話好多謝馬迷，話「金鎗六十」好享受今日咁多馬主到場，佢話隻馬今日守好位，佢話會享受與「金鎗六十」每一個時刻，隻馬已經7歲，唔會知隻馬幾時退休，佢話好感激「金鎗六十」帶畀佢嘅一切。

呂健威話自己心情當然開心，「金鎗六十」今次史上首匹連贏3屆冠軍一哩賽，佢話唔算話好高難度，因為隻馬本身好有實力，同埋隻馬贏咗咁多場，已經駕輕就熟，而佢話隻馬雖然7歲，但依樣保持極強戰鬥力，主要唔同係隻馬可以要多少少時間恢復。至於會否遠征或者跑遮打盃，威哥話今季遠征機會不大，而遮打盃個時會更熱，同埋路程長，佢未必打算跑埋呢場爭三冠王，目標都係下季國際賽，往後遠征機會亦都唔大。

另外，佢提到自己通常聽日先探「金鎗六十」，同埋佢本身胃口都好大，隻馬可以一啖食咗3/4條紅蘿蔔添。

呢場賽後頒獎，見到教主Anson Lo都有站台，場內氣氛真係好熱鬧，神徒不停尖叫大嗌，教主又不停揮手，唔知仲以為佢先係主角呀~

第7場賽果：1-5-2-9

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.4)

二重彩賽果：1-5(最後賠率14)