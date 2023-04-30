潘頓：貴人將繼續進步 但未知能否應付一哩

潘頓憑「金鑽貴人」取得其在富衛保險冠軍賽馬日的第5項一級賽頭馬，以及繼2018年夥拍「天下為攻」後第2次勝出主席短途獎；「金鑽貴人」的練馬師文家良則取得個人重要突破，首次在冠軍賽馬日勝出一級賽。

潘頓在賽後表示「金鑽貴人」前途確是無可限量，他相信馬兒將來會繼續進步。

他說：「這正正就是我們希望牠今日在陣上交出的表現，最重要一點在於此駒出閘時是否俐落，以及取得有利位置，而馬兒今日完全做到我們的預期。當然，『福逸』及『好眼光』在轉彎時一直處於我駒的內側，嘗試令我的坐騎需更費力地保持位置，我亦曾一度擔心馬兒真的需要這樣做，因而或會影響其末段的勁勢，但最終牠未受影響而且愈跑愈勁。」

「我認為下季此駒的實力將會更上一層樓，現時牠實在是勢不可擋。」

潘頓進一步說，相比以往他策騎過的其他短途佳駟，「金鑽貴人」顯得與別不同。他表示此駒出閘時並非敏捷，陣上穩定走勢後跑來亦不似其他短途馬般顯得躍躍欲試。

他說：「馬兒有時會顯得有點懶洋洋，但當牠出閘後，你可策騎並將牠置於馬群任何位置，處於馬群內疊或外疊皆可。此駒在陣上的取位及跑法相當機動，牠可採取後上策略，可以領放，亦可緊跟放頭馬競跑。」

「牠確是十分可愛，跑來往往表現得相當輕鬆，牠懂得保存體力，留待至賽事中才發揮及釋放出來。」

問及今場勝仗對他有可特別意義時，潘頓說：「所有大賽勝仗都有各自不同特別之處，當中為我帶來頭馬的佳駟及幕後團隊各有不同，他們進軍及勝出這些大賽頭馬前，都有各自不同的經歷，因此所有大賽勝仗對他們來說都意義重大。而對此駒而言，牠為從練多年的文家良帶來一級賽頭馬，說不定牠亦會成為我鞍上生涯後期的其中一匹冠軍級賽駒，因此牠對我和文家良都別具意義。」

「金鑽貴人」並非唯一一匹希望在這項1200米大賽中締創紀錄的香港代表。上季香港最佳短途馬「福逸」對上兩年均勝出此賽，牠在今屆賽事中力爭成為歷來第2匹能3奪主席短途獎的本地佳駟。

最終「福逸」未能成功衛冕，在巴度胯下僅以第3名衝線。由蔡約翰訓練、布文策騎的「速遞奇兵」比牠先過終點，取得亞軍。

主席短途獎於2016年開放予海外賽駒參賽，該屆賽事由澳洲代表「尚多湖」掄元，牠亦是此賽至今唯一一匹能勝出主席短途獎的外隊馬。今年賽事亦有兩匹海外賽駒列陣，分別是英國代表「赤焰駒」及日本佳駟「愛勁利」，可惜牠們俱三甲不入。

囊括香港速度系列後，「金鑽貴人」的幕後團隊可能會將焦點放眼在海外大賽上，此駒早前已報爭於6月在日本東京競馬場舉行的一級賽安田紀念賽（1600米）。另外一場可供考慮的大賽則是10月在悉尼蘭域馬場上演，約合總獎金高達7,700萬港元的珠穆朗瑪峰錦標（1200米）。

迄今「金鑽貴人」未嘗在1400米以上的賽事中角逐，潘頓亦表示他不肯定這匹短途佳駟能否應付1600米途程。已練馬多年的文家良賽後亦說，他或許只會讓馬兒出戰途程止於1400米的賽事。

問及此駒將來的出賽計劃，包括是否於6月到東京挑戰一級賽安田紀念賽（1600米），或於10月前往悉尼角逐珠穆朗瑪峰錦標（1200米）時，文家良顯得不置可否。

他說：「現階段我們只會為牠考慮1200米或1400米途程，跑一哩途程仍是個顧慮。我們依然在考慮中，我會先與馬主商討，若我們有任何定案，到時定會告知大家。」

文家良亦表示賽前他對「金鑽貴人」信心十足。

「這場勝仗對我來說別具意義，彌足珍貴。」文家良說。