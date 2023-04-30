【賽後報告】有位贏馬騎師要停賽2日！

是日賽後報告撮要：

第1場：「九龍神駒」氣管內有很多血。「安帥」氣管內有很多血。

第2場：被查詢有關「美麗緣分」的表現時，潘頓報告，首次上陣的坐騎於早段及中段沿途走勢欠順。他說，接近300米處時，坐騎在催策下傾向走勢稚嫩及內閃，對催策反應欠佳。

第3場：「連連有盈」於開閘時以後足豎立，因而失地。

第4場：「妙嘉輝」入閘後以後足豎立，將左前腿擱在閘廂間隔上。「妙嘉輝」被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「妙嘉輝」退出此賽。

第6場：「浪漫風采」被發現右邊鼻孔流鼻涕，於起步點接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。獸醫於賽後立即檢查「浪漫風采」，並無發現任何明顯異常之處。希威森（「晴王」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近100米處時，他容許坐騎在尚未帶離「勤德兼備」下向內斜跑，導致該駒收慢，以及他容許坐騎在尚未帶離「馬主雄風」下進一步向內斜跑，導致該駒收慢及被帶向內跑橫越「連連行運」的跑線，「連連行運」因而勒避。在此情況下，小組判罰希威森由5月10日星期三開始停賽，直至5月14日星期日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。此外，希威森被罰款6萬元。

第7場：被查詢有關「遨遊氣泡」的騎法，以及該駒大部分途程須在沒有遮擋下走外疊的原因時，巴度表示，他獲指示讓坐騎順其自然地競跑，但預計可居於前列位置。他說，早段他將坐騎置於「加州星球」後面外側的位置，而當時「加州星球」持續走第二疊，他樂於讓坐騎居於該位置，以期跟隨「加州星球」切入，因為他預期該駒會移入內欄。他說，「加州星球」在早段保持離欄競跑，他擔心居「加州星球」內側的「健康愉快」會讓該駒切入，繼而試圖佔取該駒外側的位置。他說，因此他讓坐騎保持居於「加州星球」外側以防止發生這種情況。

當被查詢他是否有機會讓「遨遊氣泡」於早段居於「加州星球」正後方，以讓坐騎走第二疊時，巴度表示，由於他一直預計「加州星球」會移入內欄，故並無考慮佔取該位置，加上正如他之前解釋，他擔心如果這樣做的話，「健康愉快」會將坐騎帶至第3疊。他進一步表示，他並未料到「金鎗六十」會於接近1100米處時推進至坐騎內側，亦對該駒的騎師何澤堯佔取該位置感到意外。練馬師姚本輝確認策騎指示為讓該駒佔取前列位置，但表示對巴度於早段未有讓該駒佔取「加州星球」之後第二疊位置的競跑策略未感滿意。

考慮了巴度的解釋後，小組告誡巴度，他於早段起初並無將坐騎置於「加州星球」正後方以佔取第二疊位置屬判斷失誤，其後他未有讓坐騎更貼近「加州星球」以阻止「金鎗六十」推進至其內側則屬警覺性不足。小組進一步告誡巴度，小組期望他日後能展現遠較今次為佳的判斷力，但並不認為他策騎「遨遊氣泡」的方式影響該駒的最終名次，因此選擇不採取進一步行動。賽後，「驍勇劍神」被發現左邊鼻孔有血。內窺鏡檢查並無發現「驍勇劍神」的氣管內有血，因此該駒不被視為流鼻血。「仙幻之王」氣管內有很多血。

第8場：「野田小子」患有「喘鳴症」。

第9場：開閘時，「色種笑」煩躁不安，向內斜跑，大力觸碰閘廂右側，因而失地。被查詢有關「非凡之星」帶頭競跑時，希威森表示，他獲指示讓坐騎佔取前列有遮擋的位置。他又說，由於賽前預計會居前競跑的數駒並無上前，而賽事早段步速偏慢，他遂讓出閘迅速的坐騎展步上前領放。練馬師蘇偉賢確認他發出的策騎指示。

一般事項：

練馬師鄭俊偉被罰款3,000元，事緣他於4月27日星期四安排「愛馬善」（H155）進行1800米草地快操，而該訓練設施當日正實施使用限制。