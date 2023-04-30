冠軍賽馬日印證港馬重返世界舞台

本年度富衛保險冠軍賽馬日今日在沙田馬場圓滿舉行並取得成功，當中香港星級賽駒「金鎗六十」、「浪漫勇士」及「金鑽貴人」為港隊包辦3項一級大賽冠軍，香港賽馬會行政總裁應家柏對此感到欣喜。

今天「金鑽貴人」勇奪主席短途獎（1200米一級賽）；「金鎗六十」輕勝對手，破紀錄第3度勝出一級賽富衛保險冠軍一哩賽（1600米）；而「浪漫勇士」則成功蟬聯一級賽富衛保險女皇盃（2000米）。應家柏形容這3匹香港頂級佳駟交出非常突出的表現，而這個賽日也印證了香港已真真正正重返世界舞台。

「今天賽日反映了香港賽馬已全面重返國際舞台，不但場內氣氛熱烈，這幾匹冠軍級賽駒陣上也有精湛演出。」應家柏說。

「這是一項真正的國際盛事，進一步提升了香港賽馬的聲望，特別是新冠疫情過後這段日子。」

「不少人或者有點懷疑香港是否能夠迅速地從疫情回復過來，但今日的賽事展現了香港『我做得到』的精神，以及勇於更進一步、做得更好。我們今日欣賞了3項名副其實的世界級賽事，多匹冠軍級草地賽駒在賽場上交出了無與倫比的精彩表現。」

「我認為『金鑽貴人』是現今世界最出色的短途賽駒，並且是香港歷來最佳短途馬之一，『金鎗六十』則是每個賽馬地區都會夢寐以求擁有的佳駟，因為大家不要忘記我們只有大約1,250匹純種馬在香港受訓，我們竟有著『金鎗六十』這樣一匹屢破紀錄及歷史的戰馬在此服役，牠真的是香港、甚至全球馬壇的英雄。」

「『浪漫勇士』是當今全球其中一匹最佳賽駒，在2000米途程上牠更是獨當一面，陣上展現的強勁加速力叫人咋舌。」

今日不少進場觀賽的人士是首次到臨馬場，應家柏表示他們令馬場氣氛更為熾熱，他再次感謝賽事贊助商富衛保險給予的支持。

「今日的賽事非常精彩，場內氣氛熱烈，馬迷對我們予以大力支持，今日共有約54,000人進場觀賽，十分美滿。」應家柏說。

馬會賽馬事務執行總監夏定安說：「今日是歷史性的一天，是一個非常特別的日子，今日我們取得的各項成功將會深深地烙印在我的記憶中。」