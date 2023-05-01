15戰10勝贏根利錦標 鮮紅葉有意遠征香港？

今屆根利錦標片段：

尋日香港馬壇壓軸盛事冠軍賽馬日已經完滿結束，由3匹香港佳駟「金鑽貴人」、「金鎗六十」同埋「浪漫勇士」包辦3場國際一級賽，亦代表今季進入尾聲。反而歐洲馬壇就陸續展開各項大賽，嚟緊禮拜六馬會轉播英國二千堅尼賽馬日，但尋日法國隆尚馬場已經上演當地今季首場一級賽，途程2100米嘅根利錦標，結果由女騎師溫蘿嘅坐騎「鮮紅葉」(Iresine)順利掄元。

現年6歲嘅「鮮紅葉」，演出非常穩定，連同今場15戰取得10冠1亞3季，但舊年先至喺分級賽嶄露頭角，去年9月中角逐G2福伊錦標擊敗日本賽駒「勝局在望」贏馬，而上月初復出跑G2只得亞軍，但尋晚喺根利錦標面對莫雅策騎嘅「月桂橋」(Bay Bridge)同埋蘇銘倫嘅「奮蹈厲」(Vadeni)，一樣能夠擊敗對手，盡顯能耐。值得一提，後駒馬主係阿加汗，蘇銘倫亦繼去年9月尾開肘事件後，難得再為呢件綵衣效力。

賽後練馬師顧永賢大讚「鮮紅葉」氣量及加速力兼備，而鞍上人溫蘿亦對馬匹非常了解，可惜此駒屬於閹馬，喺法國可供選擇嘅賽事始終有限制，因此唔排除會遠征，英國皇家雅士谷賽期固然係目標，佢亦好希望可以帶此駒來港遠征。