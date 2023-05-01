【賽馬以外】每年冠軍賽馬日都有鏡仔入場？

筆者喺馬圈日子唔算短，以往排隊等入馬場呢啲瘋狂嘅事，喺日本或者會發生，同埋大家有時見到日本馬場開閘後，啲馬迷飛奔入場嘅片段。咁香港都唔係冇嘅，疫情前嘅農曆新年賽馬日，都會見到有啲馬迷排隊同衝入馬場，場面都幾得意。不過，好似尋日沙田馬場嘅情況，真係千年難得一遇，由於贊助商搵咗「教主」Anson Lo擔任表演嘉賓，兼且講明會唱兩首歌同埋頒獎，因此早喺禮拜六朝早已經有啲神徒喺沙田公眾席門口排隊，而喺尋日9點就有好多神徒排滿馬場各個入口，最終令有關方面提早15分鐘開門，筆者亦有幸見到一眾神徒跑入沙圈霸位嘅奇景，就知教主真係魅力沒法擋，當見到沙圈一片粉紅海時，感覺都特別。

當然亦要先戴定頭盔，當初筆者知道Anson Lo嚟馬場表演，真係非常擔心，首先當日肯定好多人入場，但筆者相信大部分神徒對賽馬都係無咩認識，若然佢哋喺沙圈睇完表演唔走，繼續霸住啲位，會唔會同平時喺沙圈睇馬嘅忠實馬迷發生衝突呢？又或者互相指罵都唔好啦。點知最後原來係筆者諗太多，當Anson Lo唱完兩首歌離開沙圈，佢啲神徒亦慢慢四散，騰出座位畀平時睇馬嘅馬迷，基本上秩序非常好，各自都睇到自己想睇嘅嘢，亦令馬場氣氛非常好。

據筆者了解，馬會一直都想吸引更多新馬迷入場，感受吓賽馬氣氛，但呢樣嘢知易行難，估唔今次搵咗Anson Lo嚟表演，就能引到一大班可能從未嚟過馬場嘅人到場，世事就係咁奇怪。或者有人覺得畀啲歌迷入場有咩用，佢哋都唔會賭，但問題係呢班人可能根本無機會認識賽馬，今次難得令佢哋入場兼睇吓馬，若然令部分人改變對賽馬觀感，甚至趁熱鬧買一、兩場玩吓，肯定對賽馬有幫助。

相信大家都知，今次冠軍賽馬日贊助商依家搵咗人氣男團做代言人，今次就係佢哋決定用Anson Lo做表演嘉賓，兼且咁成功，令整個賽日都有聲有色，唔知下年或者日後嘅冠軍賽馬日，會唔會繼續搵其他鏡仔入場呢？

■山無陵