成哥夠旺 呢期買神駒過關有得諗！

華倉沈集成馬房，近期成績穩定，剛周日更憑「浪漫勇士」捧走女皇盃，今次谷戰出7駒大堆頭，更有余氏家族一對「神駒」系甚具贏面，睇來成哥有望起個孖寶。

老牌馬主余伯余潤興家族養馬多年名駒輩出，90年代贏過女皇盃的名駒「綠野神駒」，相信好多資深馬迷都有印象，近年的「勇戰神駒」亦曾勇奪G1遮打盃，「神駒」系在港早已累積超過100W，真真正正是香港馬壇歷久不衰的長青樹。余伯家族近年喜在香港拍賣會入貨，今期上陣的「勇威神駒」同「雪勇神駒」便是貴價血統優良ISG貨色，列陣第4場「勇威神駒」的身價高達780萬港元，出自名種「遙遠星空」，上次改跑谷草1200米即殺入Q腳，當晚所見後勁凌厲，扶入正軌後續跑四班，對手確實難抵抗。

至於第9場三班谷草1200米余伯囝囝余國賢名下的「雪勇神駒」，身價亦高達700萬港元，此匹與「加州星球」同父之4歲馬，今季上陣6次已經3度報捷，上次在布文胯下重現驚人後勁，拉士造出全場最快的22秒97，勝後仍留在三班，再捷不難。

沈集成本周三尚有另一老牌家族胡家「喜蓮」的「喜蓮勇感」再出，此愛爾蘭自購馬極快適應水土，在港兩戰得冠季各一，上次與柏廐「黑桃火箭」單打獨鬥最終出頭，今再戰三班也是成哥爭奪「練馬師王」的重要棋子。