何良呢期一次執3W畢業？有可能嗎？

隨住「夢巴黎」轉何廐一出即勝，何良今季已取得13W，現時只欠3W即畢業，由於當中只有一場五班頭馬，根據五班限計2W規例，今次「怪獸豪俠」跑五班若能勝出一樣計數。其餘跑三班的「包裝全承」，以及四班的「木火同明」與「謙謙君子」也是鬥志可取，值得捧場。

第2場現評21分的「怪獸豪俠」，雖然上季至今未曾上名，但評分處低位的4歲馬，一旦納入正軌，隨時有突破演出。近4戰跑田草及田泥已有不俗追勢，再睇番2月曾出爭今次的谷草1200米，同樣由巴度執韁，也是排11檔起步，該役留到包尾，差不多最後300米才加速，結果只負4個多馬位也不差。經過最近主攻沙田再進步，突然重返谷草及回配巴度，部署非無的放矢，值得留意。

四班賽事中，第4場「謙謙君子」及第6場「木火同明」俱續配田泰安跑谷草1200米，藉人馬默契可增加機會。「謙謙君子」早前專注跑谷草1000米，但前仗返谷草1200米即跑獲季軍，再出換田泰安留得較後，但進步馬再次追回季軍，證明進度持續，今次鎖定目標再攻同程，田泰安再騎必發揮醒目，有力爭取首捷。

第6場「木火同明」前仗正是配田泰安贏馬，勝後再出卻於途中失去蹄鐵，最後仍跑獲亞軍，反映演出甚勇及與田泰安十分合拍。今次賽前與「謙謙君子」拍跳一課，兩駒操練同樣積極，「木火同明」排位後抽得3檔有利，又可叫胡。

至於第8場三班1650米的「包裝全承」，早前連番試準後於同程開胡，反映能力。上仗初升三班落敗，小休一個月才再跑，期間再試谷閘得第2名，走勢吸引，排4檔也易發揮，何良馬房火力全開，此匹4歲棋子必盡砌。