馬會邀請客串 艾道拿：成績好會考慮長駐香港

獲馬會牌照委員會發出騎師牌照的艾道拿，將會在港策騎至季尾，騎者今早(2日)首朝在晨課時段露面，他接受《東網》馬經版訪問時表示，這次是馬會主動邀請他來港客串，艾道拿認為不少騎師在港發展後，知名度及成就大大提高，希望這次客串取得成功。

現年32歲的艾道拿續說，這次香港之旅特意帶同家人前來，一對仔女分別3歲及1歲半，現時他們年紀尚小仍未需要上學，所以現階段來港時機剛剛好，自己這段時間會和家人居住在騎師宿舍。

艾道拿雖在墨爾本成長，但後來轉戰悉尼並策騎多年，騎者透露自己一早已認識賀賢及大衛希斯，亦都認識黎昭昇，至於本地華倉也不是每個都熟絡，期望可於此行與一眾本地練馬師打好關係。騎師方面，艾道拿就指自己與布文相識多年，因為自己曾經和布文爭過悉尼冠軍騎師，關係亦敵亦友，而自己來港之前曾向布文取經。布文今朝到烽火台見到艾道拿後，兩人抽空聚舊，布文亦擔任盲公竹，帶艾道拿去騎師室，了解馬場環境。

被問到是次客串目標，艾道拿表示，知道不少新騎師來港客串未必容易，故未有為這次客串訂下明確目標，但假如取得好成績，將來不排除考慮長駐香港，以香港為策騎基地。

艾道拿曾於2019年12月8日，香港國際賽事日來港客串1天，本來為「芳華正茂」出戰香港短途錦標，但此駒最後退出未能在一級賽獻技，當日艾道拿只為葉楚航馬房「晉神」效力，結果跑第10名。