悉尼冠軍周三晚地標戰！

剛周日6屆悉尼冠軍騎師麥道朗揚威女皇盃，周三晚谷戰，賽事亮點落在另一位悉尼冠軍級人馬身上，32歲艾道拿初次來港獻技，今戰起客串至季尾，連同鄉里布文，餘下馬季將有兩位悉尼冠軍騎師在港上陣。艾道拿首戰雖只得3匹坐騎，但姚本輝提供的「芙蓉莊」及「同盟力量」俱為谷草專家，騎者亦有數胡本錢。

翻查過去10年悉尼出了4位冠軍騎師，羅理雅、布文（2屆）、麥道朗（6屆）早已涉足香港馬圈，2017年度冠軍艾道拿至今才在香港亮相，雖然他周三晚首度上陣只得3匹坐騎，但初次合作之練馬師姚本輝與方嘉柏均為冠軍級倉主，而且向來支持新面孔，今戰齊齊力撐艾道拿。

同盟力量3檔突擊

當中姚本輝歷來對於澳洲新面孔極為支持，今季曾造就維省冠軍騎師麥利奧以「你知我拼」開齋，其後邀請維省一姐賈傑美夥拍「遨遊氣泡」揚威香港經典一哩賽，而艾道拿今戰登場即為姚本輝效力「同盟力量」，此駒贏完馬近仗回師四班，表現並不突出，惟前仗能排大外檔快放跑獲季軍，而剛戰表現略為失準，主要是步速形勢不利，練者今番有新配搭安排，排3檔亦佳，具有突擊本錢。

姚廐另一駒「芙蓉莊」，8歲馬練者保養得好，剛戰回升三班雖跑包尾，直路外疊蝕位衝刺只不過負於頭馬兩個多身位，乘勇換人出擊，沒有保留必要。

至於方嘉柏今戰有「常常有餘」支持新人，跑過3場田草賽事後，如今重返谷草起家途程再謀突破，且看艾道拿能否把握機會旗開得勝。