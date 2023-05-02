【波馬同樂】英雄豪邁終於抽好檔

今次推介第9場三班1200米，「英雄豪邁」自轉攻谷草1200米後，終於抽到內檔，只要出閘順利守到好位，一入直路望空便叫胡！

上年10月初才亮相的「英雄豪邁」，自頭3場跑谷草1000米錄得1W2P後便增程200米，結果只能以第7名過終點，之後一場回師贏馬途程卻受制於排10檔，末段姍姍來遲跑梗頸四。對上兩場出戰同程，又接連排9檔、8檔，結果兩戰連獎金都沒得收。事隔兩星期再上征途，「英雄豪邁」終於抽到3檔，連續第3場由蔡明紹出策，騎慣騎熟，只要際遇好一點，最後一衝贏晒不奇。

今場能予「英雄豪邁」最大威脅的，我認為是上場贏得季內第3W的「雪勇神駒」，3勝同程賽績有支持，上場在布文胯下直路逢馬過馬，後上如飛，今場原班人馬僅孭重9磅，仍然值得信賴。

鐵角加入易位難贏，上名率頗高的「運高八斗」，上場不敵少負5磅的「雪勇神駒」，今場狹路相逢，輪到「運高八斗」孭輕2磅，一來一回，一博無妨。

四重彩的話建議用2、7做複膽，配腳除「運高八斗」外，還有今季已交出5W，但不得不防的「純金酒杯」、由布文易配潘頓的「大才」，以及連續3場上名、演出準繩的「凌厲」。祝大家好運。