【練馬師王】出動一對拍賣會新貴 封王堅定！

練馬師沈集成剛周日憑「浪漫勇士」成功衞冕女皇盃，今季總獎金增加至1.09億元，獎金排行榜升上第2位，僅次於蔡約翰而已，而且較諸上季個人最高紀錄1.17億元，已經非常接近，只要稍後「浪漫勇士」成功攻陷G1遮打盃，即可改寫紀錄，甚至有機會超越蔡約翰，成為獎金王。

在「練馬師王」方面，沈集成卻稍為落後蔡約翰，雖然季內曾6度封王，但自2月份起卻從未取勝，令捧場客失望。不過，沈集成最近戰績不俗，對上6期賽事中，有5次取得頭馬，季尾攻勢不弱，例如4月12日谷戰，沈集成便憑「十八掌」贏馬，「育成精彩」及「幸福至上」入Q，可惜最終不敵起孖的韋達，同獲24分但飲恨而回。

來到今晚谷戰，沈集成派出7駒列陣，一對「神駒」系拍賣馬拍住而來，相信會聯手出擊，第4場「勇威神駒」經過多仗熱身後，上場終於首度入圍，初跑谷草兼排12檔，僅以半乘見負，細場性能甚佳；至於尾場的「雪勇神駒」，前仗初配布文試準後勁，剛戰原裝人馬出擊，力壓一對當起馬「勇敢巨星」及「運高八斗」報捷，表現出色，沈廐今季新勝馬再出，累積8冠6亞4季，上名率逾半，再搏無懸念。

另外，第8場「喜蓮勇感」剛戰由谷草1200米增程改跑一哩，結果仍能摘冠，原來是今季唯一能夠越程得手的馬匹，表現破格。埋門由潘頓親跳又試閘，十分着緊，決心爭取再下一城。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 4.75倍

2.沈集成 3.75倍

3.蔡約翰 7.5倍

4.告東尼 9.0倍

5.姚本輝 16倍

6.黎昭昇 12倍

7.羅富全 16倍

8.韋 達 13倍

9.伍鵬志 17倍

10.賀 賢 16倍

11.葉楚航 22倍

12.何 良 28倍

13.大衛希斯 45倍

14.苗禮德 30倍

15.文家良 50倍

16.呂健威 125倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/容天鵬/丁冠豪/蘇偉賢/高伯新/徐雨石) 30倍