【張基焦點】英雄豪邁後上殺晒

蔡明紹近期成績理想，不論在沙田抑或谷草均有進帳，今次繼續得到不少華人練馬師支持，尾場「英雄豪邁」有好檔之助，可望取得好成績。另外，「包裝全承」剛戰升上三班發揮一般，吸收一次寶貴經驗後，會有不同演繹。「美麗攻略」剛戰增程跑谷草一哩效果甚佳，今次再攻此程，有權收復前失。「有財有勢」喜遇弱旅，配合好檔之助，機會樂觀。

第9場三班1200米，「英雄豪邁」於澳洲上陣時曾試過戴面箍留後追一段，效果亦算理想，但來港初期比較急，亦集中在谷草1000米攻堅，兼且取得頭馬，最近已經增程跑谷草1200米，仍見搶口情況，近兩仗抽外檔起步，似乎在教馬，剛戰抽8檔喜見留到，最終只落後個多馬位跑第6名，今次抽3檔起步，形勢有利，不能忽視。

第8場三班1650米，「包裝全承」一直於此程跑得好，剛戰首次升上三班，明顯比往常擺前跑，落敗不足為據，今次賽前則有試谷草閘，走勢相當吸引，今次改用蔡明紹執韁，抽4檔不差且同場快馬不少，形勢有利可變身。

第3場四班1650米，「美麗攻略」本身能力不太差，亦經常跑得接近，剛戰毅然增程初跑谷草一哩，沿途居後入直路卻能後上追至季軍，效果非常理想，今次再攻同程對手比較弱，始終仍未交代，鬥志秤先，值捧場。

第6場四班1200米，「有財有勢」質素或者不會太高，勝在能於四班不斷跑近，況且今場夠膽起用賀銘年執韁，反映幕後認為用此配搭也有把握，難得遇上一組實力普通的對手，坐位望贏。