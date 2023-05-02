【進階選項】團結一心試準出頭

冠軍賽馬日3場一級賽頭馬全部由香港馬王級明星馬囊括，賽後除讚美聲外，大家又再談論這幾匹王者何時衝出香港遠征挑戰世界。香港賽事獎金高，而頂級賽駒都是閹馬並無配種價值，在海外贏一場G1實際可能名大於利。當然每個人心中都有一把尺，換轉是我的話，假若有一匹馬王級佳駟在手，我亦會嘗試遠征，不過所揀的一定是世界最頂級、獎金最豐厚的大賽，沙特盃、杜拜世界盃、墨爾本盃、日本盃或珠峰錦標，有匹雄馬的話更可以進軍凱旋門大賽。擁有一匹良駒已不易，能夠有機會參加上述大賽，贏輸都好，相信會是一生在世的一件美事。

幻想完畢，回說周三賽事，第7場「勝神威」由谷草爆冷入位一役已持續推介，雖未如「金鑽貴人」般於谷草起步幾乎戰無不勝扶搖直上，但我亦相當睇好此駒在90分前不會停步。最主要因是，「勝神威」父系乃墨爾本盃冠軍「繁花似錦」，從血統角度看根本不是正宗短途馬，日後必然要向一哩發展，現時一路集中1200米交出成績純是持質凌人。上場初跑三班遇上變化地，只負於當晚4W大開殺戒方嘉柏的「紫雲冰」，同場跑第3的「人和家興」上周再出已補中。憑着當打氣勢，「勝神威」在此弱組排好檔可以再贏。

田泰安雖然剛戰起孖，但睇實「浪漫勇士」贏女皇盃感覺應該不是味兒，上期攜手建功有希斯，今次第3場再跑「團結一心」有力延續佳績。上場谷草一哩中段大力勒避，賽後更驗出心律不正，不過直路所見，馬兒被撞後仍有追勢，加上健康因素跑第5已算不差。

「團結一心」賽後休息數天已復課，潘頓睇中接手先試谷閘輕鬆跟隨，之後再跳多課，無奈未能造磅拱手相讓，跑法上已連番試準，只要際遇理想應可出頭。