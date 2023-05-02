【孖T孖住上】凌厲密跑不勝不休

長風餐單：蔡約翰為爭冠頻出擊

上次兩口孖T有多寶，第3場及第4場的單T過關337.4倍，但第2口孖T卻有776倍；至於第7場及第8場單T過關17.2倍，但第4口孖T卻有45.6倍，兩口孖T派彩比正常單T過關至少翻一番，由此反映，只要孖T有多寶，是絕對不能錯過的機會。今次雖然未有孖T多寶，但這項「金石良言」實在值得馬迷銘記。

第4口孖T形勢平均，估計派彩必然和味，尾場實力分子不少，但計及穩健程度，則以「凌厲」三甲機會最高。蔡約翰為爭冠軍已頻頻出擊，而「凌厲」自從12月首次贏馬後，至今已三番四次搏殺，但就只能殺入三甲，看部署是不勝不休。

其實「凌厲」贏馬又或者係近3次上名，跑的都是谷草1200米，其中上仗排在9檔，全程被內側「量化歡騰」頂在二疊望空，如此亦不過輸短頭位，今次排8檔亦不算理想，但同場快馬不多之下，此駒擺前始終有着數。

梓忠餐單：第3口孖T形勢明朗

今期第3口孖T兩關形勢頗為明朗，最重要有可靠重心，有膽而配腳集中，範圍不大注數可控制在100注，可以一博。

頭關睇好「財駿」，沈集成馬房今戰強陣出擊，此匹5歲馬擺明配合大攻勢而來，雖然「財駿」不是贏面壓一分子，但勝在路有專長，今季多次增程1400米及一哩效果都未如理想，上賽再爭谷草1200米即重新上名，今番捲土重來由布文執韁，易位難贏分子要取勝也許不易，但佔三甲一席則易如反掌，最佳馬膽所在。

尾關亦有可靠重心，評分最高的「美麗笑聲」季初一輪猛攻，先後在田草及谷草1200米累積3場頭馬，表現優異，近仗牠雖然未能躋身三甲，但仍可一再跑近，狀態長期維持作戰水準，加上今戰對手比另一組弱，以其級數居此絕對夠爭，換田泰安亦是出擊信號。