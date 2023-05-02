【三重彩地帶】「但求」三甲 完成任務

第3場四班1650米，「但求快活」屬今場最具前置能力的一匹，遇上對手多屬後上型，就算排10檔也不難切入，若然操控步速得宜，開齋黃金機會。季內9戰6次入位，能力雖非超卓，但勝在夠準，這類鬥志高昂分子，未必是理想獨贏投注對象，然而作為三重彩複膽卻非常合適。

「美麗攻略」上仗初跑同程即入位，乃同場後追馬中表現最好，似乎已搵到出路。「勁叻仔」相對大部分對手已較為主動，若然遇偏慢步速，有機會賺步速形勢。「皇者驕傲」休息近5個月復出，賽前兩閘不過不失，但卻有以逸待勞之利，季尾體力往往左右大局。「家樂飛駒」上周三陳嘉熙發揮一般也衝近，狀態逐漸跑起，計分已進入射程，惟鞍上人難言信心，只作配腳。

樂加福能力升呢

第6場四班1200米，「樂加福」上場同程4檔起步慢了半拍，沿途三疊推進，形勢甚差，但直路仍可抗衡多匹內欄慳位的對手，在四班初嘗勝仗，能力「升呢」，這匹4歲馬仍有上升空間。「木火同明」減了半季分後，近兩場同程先冠後亞，回復盛時的準繩，繼續排好檔，何廐必好好把握這些搶分機會。上述兩駒作雙膽，配腳揀4匹。

「淺草飛」3連勝後上場走樣，復課試閘無不妥，潘頓再騎仍可信賴。「財駿」今季轉試一哩無功，上場回師同程即再次入位，始終跑短較有把握。「有財有勢」贏馬一役締佳速，惟再出兩敗覺進步不大，今次排檔理想得多，畀多次機會。「三劍俠」轉苗廐初出走勢不俗，評分減回季初贏馬時水平，隨時可起作用。■海東