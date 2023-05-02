【J臣研究所】樂加福計數可連捷

經過一輪擾攘，潘頓決定下季留港，根據騎者所講，在港騎師將會有更大自由度到海外參賽，潘頓似化身工會主席一般，為所有騎師爭取權益，其實都算開創咗一個先河，以後騎練有甚麼不滿，都不用再收埋傾。雖然潘頓向來不算太得到公眾支持，但始終馬會多年來一些騎練政策或者賽期編排都有點墨守成規，例如國際賽撞正其他地方大賽等，都會令外地良駒及好手因為難遷就賽期卻步，現時馬會對騎師到海外策騎變得寬鬆，或者將來會順便調整國際賽編排時間，對整個馬圈發展隨時係一件好事。

先睇第6場，「樂加福」上場雖然守靚位險勝，但所造時間不俗，預期今場快馬不多，大部分主要對手都採後上跑法，「樂加福」可跟前多少，加上負124磅不重，應佔優勢。「淺草飛」大步馬上場喺內欄衝刺不順，今次抖耐少少才搏，相對有利。「財駿」其實1200米嫌短，但1650又嫌長，贏馬要形勢配合。「木火同明」居四班就有優勢。「有財有勢」難以捉摸，但跑出水準可掃晒。

第7場「美麗笑聲」上場六疊轉彎後走番入內欄塞死，真係可以錯嘅都錯晒，今次換人擺前可補中。「勝神威」上場初上三班幾乎再贏，但睇其早段落腳愈來愈慢，今次都有點易位難贏感覺。「旌鷹」已證明谷草都識贏，小休熱身一戰後要吼。「勝利才子」三班欠能力但勝在負輕磅，放出即有機會。