【晨課起筷馬】抖咗5個月 乜都可以唔同晒

第3場四班1650米，徐雨石馬房「輝煌亨」上季到港嘅愛爾蘭自購馬，跑過6仗名次未甩過雙位數，陣上從未展現過走勢。今次距上賽161日復出，逾5個月時間，到底中間發生過甚麼事？其實上賽後抖咗幾日已經復課，不過馬匹表現太差，因此要經試閘合格才可再出賽。直到12月中終於安排試田泥1200米閘，但試到半程已力弱，打都唔走之下當然未能通過測試。到12月尾再試同程大閘，開鞭力騎居馬群中後位置衝線，未致於遠離水準，起碼取得合格成績。

不過馬房並未安心派遣上陣，等到1月中又再安排試多鋪閘，「輝煌亨」排1檔嘗試領放，入直路推騎之下保持貫注力，走位4 1 1，首次喺試閘中掄元，雖然締速唔快，起碼係好嘅開始，但好境不常，試閘後發現流鼻血，因此進度又再推遲。

「輝煌亨」流鼻血後兩度停課，直到2月尾操練先正常番，但備戰力度即時加強，4月份安排兩度試閘，呢兩課閘名次都只係不過不失，表面上未有起色？但細心睇吓，呢兩課田草1000米及田泥1200米閘，甫過終點「輝煌亨」都交出上佳餘勢撲上，反映試閘名次差，只不過健康出過問題，騎師唔敢太用力催策而已，狀態？可能早早已冒起喇！

■陳志懷