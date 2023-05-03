【分秒在握】再燃點勝利嘅火焰

上月6日的谷草A欄夜賽，是大利前置馬的一個賽夜，「精算赤焰」在當晚出爭嫌短的1000米後上追回第7，表面看是稍稍失望，但細心察看走勢其實並不差，今次回師1200米又有機會後發先至。

4月6日谷戰夜，雖然採用全闊A欄，但前置馬佔盡上風，全晚9場賽事，其中7場頭馬走位全為1至6，而頭場「赤子雄心」雖然走位曾出現「7」，但早早已發力帶頭，由此可見，當晚留得太後追趕，可說極不利。「精算赤焰」來自北半球，季中打後轉6歲方趨大熟，結果最近5次上陣獲2冠2亞，唯獨上仗後追跑第7，係評分有阻力無力再上，還是馬匹耗力多已走下坡？筆者相信名次較後，只係形勢使然。

其實「精算赤焰」純靠後追的跑法，於谷草長期處下風，而出爭最短途就再蝕多幾分，但此駒仍有本事接連在谷草短途追近甚至勝出，可以話能人所不能。至於上仗出爭谷草1000米，一來當晚場地極不利追，二來此途程對「精算赤焰」來說其實嫌短，但馬匹末段仍然愈追愈近，反映作戰狀態其實未回落。

今次同場有「皇龍帝國」、「創奇蹟」及「天天智庫」等快馬，相信步速不會太慢，「精算赤焰」排4檔早段慳慳埋埋，直路衝一段估計極有威脅。

■長風

第2場 5精算赤焰 4陽光傳奇

6旺鋪永勝 3創奇蹟