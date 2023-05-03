英國二千堅尼 戴圖理榮休前首個經典希望

呢個星期六馬會將會轉播英國馬季首項經典賽事，由3歲精英角逐1600米英國二千堅尼，戴圖理年底將會掛靴，各項經典賽都會係佢最後一次參賽，當然佢就唔希望只係參與，希望仲有機會響各項大賽贏馬，而第1項嘅英國二千堅尼，話唔定就可以為佢完成心願。

戴圖理今屆賽事坐騎「新王朝」(Chaldean)，係來自合作無間嘅朱德望集團，而呢匹上季尾已經響新市場勝出G1杜何斯特錦標嘅新星，上月以格拉咸錦標作為經典賽前熱身，但卻因起步馬失前蹄，戴圖理落樓，力爭跨季5連勝夢碎，而是役結果空馬以第2名過終點。

雖然首戰未能認真仄試到馬匹進度，但練馬師包義定認為「新王朝」尚無任何影響，並很有信心這匹實力坐騎，能夠為戴圖理勝出今場賽事，而戴圖理剛於周一飛返祖家意大利上陣，於卡帕萊馬場勝出G3意大利二千堅尼，今個周末如能再贏英國二千堅尼，當然別具意義。

至於今屆賽事，最終報名共有15駒，當地馬圈一致認為係古摩亞與朱德望兩大陣營之爭，而岳伯仁訓練兩駒暫成外圍大熱，分別是4戰3勝、贏過G1威騰未來錦標之「多產巨匠」（Auguste Rodin），還有另一匹愛爾蘭G1鳯凰錦標得主「大熊仔」（Little Big Bear）。

而在3匹明星馬鼎足而立情況下，有匹來自練馬師韋利安之Sakheer，雖然暫未有一級賽頭馬賽績證明，但對上兩仗俱以大勝姿態而回，實力依然深不可測，將會是今屆賽事奇兵一路。