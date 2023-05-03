【戰況R1】丁廐戰駒中段踩油破處 但頭馬唔計數！

頭場五班谷1800米，又係中段踩油馬贏，咁邊隻中段踩油？咪係12檔12倍馬「博愛之光」呀。呢隻有班底馬，上次跑第2已見復甦，到今晚霍宏聲騎住佢，早段留到包尾唔心急，到彎位前騎者開始發力殺上帶出，入直路甩開對手，雖然尾幾步乏力，但都能夠頂到尾，跑到第19仗終於出頭了。跑第2名亦係跟前的「又享耆成」，今場步速堅係有利前置，反而第3名周俊樂匹1檔71倍大冷門馬「威力星」，原本跟前面，但畀人愈頂愈後，最後車前倒後勁勢追上來輸少少，際遇好啲根本呢隻東廐馬贏喇。另外「好瑪好馬」拉停，睇到佢係流鼻血。

賽後丁冠豪話「博愛之光」今場抽到12檔起步，所以決定吩咐鞍上人早段留一留，然後喺對面直路發力睇吓可唔可以捱到返終點，因為谷草1800米好多時對面直路步速偏慢，而「博愛之光」上場跑2200米喺步速偏快都捱到第2，相信1800米用呢個策略都可以應付。丁冠豪又指，「博愛之光」加盟後跑跑下都覺得佢係一隻長途馬，所以都決定主攻1800米或以上路程，回升四班後，自己都唔知佢有冇四班能力，但跑長途賽負輕磅都係一個優勢。

講番丁冠豪雖然贏到第18W，但今場又係贏五班，佢實際計數的頭馬只得15W，即係呢個從化倉差3場非五班頭馬先及格，話易唔易呀~

第1場賽果：1-4-11-7

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.5)

二重彩賽果：4-3(最後賠率98)