【戰況R4】譚校長：做馬主責任好大

黎昭昇馬房雖然退出咗熱門「淺草飛」，但無阻今晚大搏殺，第4場四班1200米，「萬眾開心」閘前由4.5倍落到3.2倍大熱門開跑，排7檔起步一改以往後上跑法，喺潘頓胯下出閘後已迅速守喺第2位，直路發力即直奔終點，打開在港勝門，而馬主團體成員譚詠麟拉頭馬，認真墟冚。

賽後，「萬眾開心」馬主團體成員譚詠麟表示，愛駒上場回唔到氣，隻馬仲好後生，所以落敗而回，今次操練足夠，又夠勤力，今場潘頓留放出色，做足賽前指示，贏馬補中非常開心。校長期望「萬眾開心」繼續為大家帶來開心，而佢養馬有時覺得責任好大，因為唔少朋友都會問機會，贏馬會埋怨，輸咗就更加埋怨，希望今次贏馬能為大家帶來開心。團體另一成員李樹榮表示，「萬眾開心」由戴勝推薦，黎昭昇睇完都覺得隻馬OK，所以決定引入，日後可以喺1200米至1400米發展，而練者匯報應該啱跑谷草多啲。

今場跑第2名為班德禮「祥華孝寬」，艾道拿今次客串期首匹坐騎「同盟力量」跑第3，第4名為何澤堯「勇威神駒」。

第4場賽果：5-9-10-6

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率2)

二重彩賽果：5-9(最後賠率32)