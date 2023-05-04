【賽後報告】蘇兆輝多駒被詢問騎法

是晚賽後報告撮要：

第1場：「好瑪好馬」，發現該駒心律不正常及流鼻血。「威力星」於轉直路彎時受困，直路上在催策下內閃。

第2場：抵達起步點後，「旺鋪永勝」被發現口部有血。「旺鋪永勝」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。被查詢有關「皇龍帝國」的騎法時，蘇兆輝表示，他獲指示讓坐騎保持居前列位置，也可選擇讓坐騎在情況許可下領放。他說，坐騎出閘不俗，但他須於早段消耗坐騎一些氣力以佔取前列位置，而坐騎在首次轉彎時走外疊。他又說，他於進入對面直路時考慮讓坐騎上前領放，但由於早段消耗了坐騎一些氣力，而且坐騎負134磅，他不願為此持續消耗坐騎的氣力。他說，他因而選擇讓坐騎保持順暢地含枚疾走，但坐騎其後須在沒有遮擋下走外疊。「精算赤焰」流鼻血。

第3場：練馬師韋達被罰款1萬元，事緣他作為編配至其馬房工作的馬房員工的負責人，讓已報名參加是賽的「俏郎中」於4月27日星期四接受衝擊波治療。由於「俏郎中」接受此治療的日期屬於馬會規定馬匹接受治療後不得參賽的限期之內，因而不合資格出賽。被查詢有關「勁叻仔」於轉直路彎時的騎法時，蘇兆輝表示，坐騎在跟隨「美麗攻略」競跑後走勢欠強勁，因此他不願將坐騎向外移出跟隨「團結一心」。他說，他曾預期「美麗攻略」能以較實際為佳的走勢推進，因此坐騎於一段途程上在該駒之後受困，直至接近250米處時才得以望空。

第4場：被查詢有關「駿寶」的騎法時，蘇兆輝表示，他獲指示讓坐騎自大外檔出閘後佔取中間有遮擋的位置。他說，坐騎於首次轉彎時走外疊，當時「謙謙君子」在坐騎內側保持位置，他因而讓坐騎上前超越「謙謙君子」以佔取「祥華孝寬」之後有遮擋的位置。他又說，坐騎於接近600米處時被急促向外斜跑的「勇威神駒」帶出較外疊之際失去平衡，自此時起他對坐騎的動作有些疑慮。練馬師羅富全確認他發出的策騎指示。

第5場：巴度（「追風驥足」）因在過磅時未有攜帶腳踏，以致須再次過磅，被罰款3,000元。 賽後，潘頓（「喜蓮慧星」）報告，他認為基於是晚的賽事形勢，居後列的跑法不合坐騎發揮。獸醫應練馬師容天鵬的要求替「星際精英」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。「動感先鋒」氣管內有很多血。

第6場：「淺草飛」於賽日下午被小組按照獸醫意見（左後腿不良於行）著令退出。

第7場：「旌鷹」流鼻血。

第9場：「純金酒杯」氣管內有很多血。