手機風波日本6騎師被罰 女新人王亦受牽連

日本中央競馬會日前公布，有5女1男合共6位年青騎師，因涉及前檢日或賽事日違例使用手提電話而被罰，被罰騎師名單包括：東瀛女新人王今村聖奈、河原田菜菜、小林美駒、永島真奈美、古川奈穗，而另一位男性騎師為角田大河，6人由5月13日起，被罰停賽30日，至6月11日止。

根據JRA騎師守則，所有出賽騎師於賽前一日嘅前檢日，直至賽事結束前，全面禁止騎師使用手機，今次6位被罰騎師牽涉兩宗案件，第一宗是河原田菜菜、小林美駒、永島真奈美與古川奈穗4位女見習騎師，於福島競馬場期間使用手機上網。而第二宗涉及今村聖奈與角田大河，在4月23日在京都競馬場策騎期間，同樣使用手機手網，賽前一天兩人更被查出有通話紀錄。

JRA檢查過6位騎師手提電話後，確認6位騎師只係誤解守則，以為相關條例只係嚴禁騎師對外聯絡，並不限於上網或於宿舍內騎師之間通話，不過在賽事規例以確保賽馬公平性為基礎，一眾騎師仍需接受停賽處分。

其實早於2015年，JRA冠軍騎師李慕華，亦因在騎師室內使用手提上網，結果一視同仁，仍被罰停賽30日。