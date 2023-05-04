留港發展大把計劃 潘頓抖暑赴日客串

潘頓落實下季留港發展，當事人安頓好一切，已經滿肚密圈，雖然「金鑽貴人」放棄跑安田紀念賽，但一哥就已經計劃咗，歇暑期間將去日本客串，換言之今夏潘頓同何澤堯兩位香港頭兩位騎師，都會喺當地賽事披甲。

今次係潘頓自2015年8月暑假檔期之後。相隔8年再次向JRA申請客串騎師牌照，不過暫時佢就仲未確定申請客串嘅日子，因為仲要配合番自己假期，然後先至決定客串時間。

其實過往潘頓亦不時有喺日本策騎機會，「友瑩格」揚威於2015年一級賽高松宮紀念賽後，同年7月於日本客串，而最後一次在日本策騎是於2017年夥拍「美麗大師」出戰安田紀念賽。

潘頓解釋其後未有再於日本策騎，主要是一雙子女年紀尚小，其後又因疫情持續難以成行，如今一切復常，看來是適當時機。

其實潘頓近年亦與日本馬圈保持密切關係，正如去年因為蘇銘倫確診，由其接手「樸實無華」贏香港盃，而剛舉行嘅女皇盃，又為「先見」跑獲客軍，佢亦不諱言，希望藉今夏前往當地客串，重新建立人事網絡，期望來年在香港以至澳洲各項大賽，可以再有為日本賽駒效勞的機會。