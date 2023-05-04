【分分制勝】讓金馳兩磅 一樣未驚過！

周日第7場二班1200米，香港潮州商會百週年紀念盃，「金馳」2月曾因不良於行退下火線，之後復出表現猶如脫胎換骨，連贏兩場三班田草1200米，締速均於1分9秒內完成。踏入2023年以來，只有3駒能夠於三班同程賽事交出相若水平，其餘兩駒分別為「永遠美麗」及「維港智能」，似乎星級賽駒才擁有這份能耐，「金馳」今仗初上二班只負123磅，阻力不大，確有機會3連勝。

當然，「金馳」肯定熱得乏味，博分頭不如一試「順勢而飛」，後駒季內已獲3W，升勢凌厲，不論田、谷或泥都可交出好走勢，場地性能廣泛。前仗配田泰安贏完泥地1200米，再出轉戰田草1200米，因應外檔，鞍上人梁家俊拖到包尾，在港服役以來從未如此被動，但入直路不久已能追貼馬群，正以強勁步伐蓄勢待發之時，騎者竟然無法找到空位突圍，由最後350米一直坐包廂，去到最後50米處才能移出望空，可惜為時已晚，只以第6名過終點，若非如此，敢信牠至少可以爭取三甲一席，亦由此推算，現時扳上88分，尚未摸頂。

「順勢而飛」發揮失誤致敗，幕後馬上作出換人安排，重召贏馬拍檔田泰安操刀，可收合拍之效。季內跑過10仗，不過埋門仍安排拍跳，該課與「大紅袍」同試，末段話過就過，反應強烈，最難得肉身分子收得實實淨淨，狀態已推上巔峰，讓予擂台躉「金馳」兩磅，未必無得鬥。

■明治朗