【賽馬以外】有人申請唔批 自己搵先矜貴？

以往每逢季尾都會有啲新面孔來港客串，今季都唔例外，就係澳洲好手艾道拿，只要有留意澳洲嗰邊越洋轉播賽事，對佢應該唔太陌生，話晒做過悉尼冠軍騎師，亦贏過兩次金拖鞋大賽，兼且曾獲華禮納、賀嘉時等名牌練馬師支持，咁嘅履歷來港絕對合適。尋晚谷戰艾道拿首度登場，首匹坐騎「同盟力量」輸少少跑第3名，其餘兩匹坐騎就三甲不入，小試牛刀下表現都算合格啦。

不過，筆者反而好奇嘅係艾道拿接受訪問時提到，佢今次來港係馬會主動邀請佢過嚟，佢話見到唔少同鄉嚟咗香港發展後，無論知名度抑或成績都有提升，就決定接受呢次挑戰。話晒依家香港馬圈有潘頓、布文兩位同鄉，幾位成績出色嘅華將如何澤堯、蔡明紹、梁家俊同埋周俊樂都有穩定支持，要喺香港打出名堂真係唔容易，況且喺艾道拿來港呢段時間，又有多一位10磅仔黃智弘出道，或多或少對佢影響。

有啲嘢唔可以再扮唔知，香港曾經係騎師天堂，但從近年騎師流失嘅情況話你知，呢個天堂冇咗好耐，又或者係少數人嘅天堂，所以依家馬會要廣發英雄帖，搵啲夠資格嘅騎師嚟香港，一啲都唔出奇。但根據早前喺杜拜收到嘅消息，幫「將王」揚威卡塔爾嘅意大利好手沈拿，都話有入紙申請季尾嘅公司騎師牌照，但依家係艾道拿獲邀來港，反而自己送秋波嘅沈拿就被拒，話晒沈拿喺香港建位一定人脈，同韋達固然係好老友，其他練馬師對佢拚命三郎嘅態度都好欣賞，既然牌照委員會都覺得香港依家唔算太多騎師，點解唔畀多個選擇？或者今次情況算唔算側面反映，其實由沈拿上次無牌開始，佢能夠返嚟再客串嘅機會係0呢…

睇番近年馬會搵人策略，自從莫雷拉季初受傷，佢哋決定搵OK哥布文來港，依家證明眼光獨到，呢位澳洲名將的確迅速站穩，然後又傳過馬會CEO應家柏力邀賈傑美來港發展，而呢位女將後期改口表示自己有興趣，可惜早排墮馬受傷，唔知幾時先有機會來港。最近就係潘頓話原來已經執好包袱，但馬會最後決定改例挽留，種種行動話畀大家知，似乎澳洲騎師嘅影響力及吸引力，真係大好多囉。

■山無陵