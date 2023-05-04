【三英戰皇太后盃】方嘉柏：多巴之前遠征冇上名 我頗失望

4屆香港冠軍練馬師方嘉柏週日（5月7日）將派出3匹佳駟在沙田角逐總獎金達390萬港元的三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽），力爭蟬聯此賽冠軍。

方嘉柏麾下3匹參賽馬分別是2022年此賽盟主「多巴先生」、曾在一級賽入位的「時時有餘」及潛藏豐厚的「直線力山」，而今仗12匹賽駒還包括兩匹曾在港揚威一級賽的「將王」及「勇戰神駒」，以及2021年此賽冠軍「勇猛神駒」。

「多巴先生」上季夥拍莫雷拉負120磅出爭此賽，最終凱旋而歸，而週日一仗則將由班德禮主策負134磅上陣。此駒較早前曾先後遠征卡塔爾及杜拜，可惜在3項賽事中均未能跑入前列，回港後今仗在沙田復出。

「多巴先生」曾於4月21日在跑馬地參加一組1700米試閘，最終以勁勢率先衝線。方嘉柏說︰「馬兒從海外回港後，看來依然保持不俗狀態。不過，牠在海外的數仗均未能跑出應有水準，令我們頗為失望，加上牠今次須負重磅上陣，必須及時回勇才有望爭勝。」

「馬兒是上屆賽事的冠軍，今年再次參賽，且看牠能否再創佳績。馬兒最近操練表現不俗，在跑馬地試閘時走勢也佳，目前狀態勇銳，一切安好。至於牠今仗能否交出同樣優異的表現，就讓我們拭目以待。」

方嘉柏曾於2005年及上季分別憑「土星」及「多巴先生」揚威皇太后紀念盃。他預料2021年渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽）亞軍「時時有餘」今仗在蔡明紹胯下，有望憑輕磅之利躋身前列。

「馬兒今仗負120磅上陣，應頗具競爭力。牠為今仗已備戰了一段時間，現時狀態良佳，而上仗角逐一哩賽事（二級賽主席錦標）表現不錯，今仗的2400米途程將更適合牠發揮。我們期望牠能跑入三甲或前4名，希望牠能夠做到。」方嘉柏說。

「直線力山」上仗以出色姿態勝出一項第二班1800米賽事，盡顯潛力。馬兒今仗首次競逐超逾2000米途程，僅負115磅上陣，將繼續由何澤堯主轡。

方嘉柏說：「『直線力山』自加盟我的馬房以來，我們的要求都一一能夠做到。雖然今仗牠要大幅增程角逐，但若然牠沿途能夠放鬆來跑，走勢暢順的話，相信定會有好表現。」

「馬兒今仗須蝕磅上陣，我知道這是無可避免，但我相信牠的評分仍未見盡，所以安排牠出爭今仗。每當馬兒的評分看來未盡反映其潛在實力時，我就會作出這樣的部署。」

此外，現年22歲的見習騎師黃智弘本週日將會首次在港上陣，夥拍方嘉柏旗下的新勝馬「鈦易搵」角逐頭場1000米新馬賽。

黃智弘在南澳洲跟隨練馬師Grant Young及Gary Searle學藝時成果豐碩，合共贏88場頭馬。方嘉柏相信可獲減10磅的黃智弘今仗將會有出色發揮。

曾栽培何澤堯的方嘉柏說：「我很高興再有見習騎師加入我的馬房。我們曾指導過其他見習騎師，將會以同樣的方式培育黃智弘。」

「我們會努力令他身心都準備好在港出賽，給予他支持，希望他在本年度馬季結束前能贏得一些頭馬。」