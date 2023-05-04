識玩一定係買方仔練馬師王？

周日賽事，方嘉柏派7駒上陣，皇太后紀念盃更出3駒用馬海戰術，另外新徒弟黃智弘亦會登場，首度為「鈦易搵」披甲，獲減10磅上陣，看來方嘉柏極有機會連場搶分，衝擊「練馬師王」寶座。

今屆皇太后紀念盃2400米三級賽，雖然有韋廐早前捧走卡塔爾酋長錦標的「將王」重返本地戰線，亦有前遮打盃盟主苗廐「勇戰神駒」在陣，不過方嘉柏所派3駒分量十足。雖然打衞冕戰的「多巴先生」遠征落敗，但慢熱馬多跑後，去到季尾隨時威力提升，上年最後兩仗就輕勝皇太后紀念盃及在遮打盃跑入季軍，今次賽前試閘包尾追第1，走勢極勇，有力拚勝。

另外廐侶「直線力山」，近3戰取2W，進度一日千里，上仗後上贏馬如入無人之境，大勝同齡4歲「知足常樂」逾3乘，練者透露此匹質新佳駟有力爭奪分級賽，今次分分鐘是馬房主力。尚有「時時有餘」跑哩半也是經常接近之馬，跑入三甲有能力，「練馬師王」方仔此場有機會拎晒冠亞季軍合共22分！

其他場次方面，「包裝旋風」上周日在田草2000米小試牛刀開齋，趁弗匆匆再臨，上三班負輕磅更好跑。「精彩非凡」今季獲1冠5季6度上名，證明本身長勇，也要重視。「爆熱」質新未露底，小休2個月再跑有變身能力。尚有新勝新馬賽的「鈦易搵」，用減10磅新徒弟黃智弘只負123磅，擺前走力足連捷！