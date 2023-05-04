【爽YY】人哋留港消費 佢就留港吸金！

潘頓公布下季留港策騎後，剛谷戰取2W3P再做「騎師王」，開售賠率3倍夠抵玩！論今回最受注目坐騎，必屬蔡廐超級馬「金馳」，而且連同「一絕」及「紅逸舍」等牌面分子，潘頓「騎師王」有望衝擊3連霸！此外，潘頓今季贏至127W，只要保持好勢頭，有望打破莫雷拉單季取170W贏馬最多紀錄，頭馬愈多代表獎金愈多，潘頓最like！

潘頓與雷神曾於2016/17年度馬季鬥至107W對170W賽果，兩位高手當年成績非常誇張！惟潘頓今季即使贏至127W，要在餘下兩個半月左右追至170W單季騎師最佳成績，似乎5月要盡情數胡才能成事，不過今次坐騎極惡，多贏幾場不難做到。

蔡廐質新馬一旦開竅就可扶搖直上，第7場「金馳」熱身充足後已在潘頓胯下連贏兩場三班賽，兩戰俱輕勝個多馬位，今次升二班負123磅不重，全場對手中，全部上仗都未曾贏馬，只有「東方飛影」一匹上名跑獲季軍，「金馳」當打且實力雄厚，再攻勝途田草1200米，根本毫無阻力，大熱門應可輕鬆再贏。配合「金馳」強勢出擊下，蔡廐尚有「美麗新星」、「精算謀略」、「水晶酒杯」及出戰皇太后紀念盃的「健康快駒」倚重潘頓搏殺，當中「精算謀略」初出已上名及「水晶酒杯」排3檔易發揮，也是贏面極大。

第5場賀廐「一絕」操足用王牌兼強配潘頓，戰意十足。何況此駒與潘頓特別合拍，布文騎過兩次俱只得獎金，反之配潘頓兩次獲1冠1亞，上仗僅以鼻位搏輸，今次續居四班形勢大好，值得捧場。