最欣賞邊個騎師？黃智弘話有兩位！

馬會牌照委員會早前公布向黃智弘(Ellis)發出見習騎師牌照，今日舉行記者會介紹呢位新騎師。黃智弘喺2017年加入見習學員培訓計劃，其後喺2019年被馬會安排前往南澳受訓，其後喺2021年開始出賽，期間取得88場頭馬。

Ellis今日喺見習騎師學校校長陳念慈及導師方嘉柏陪同下出席，佢表示能夠回港上陣非常開心，當得知將跟隨方嘉柏後都覺得好開心，亦慶幸跟到一個咁好嘅練馬師學習。

Ellis喺南澳受訓咗一段時間，跟隨練馬師Gary Searle習騎，而呢位練馬師為佢建立唔少信心，而最難忘係騎一匹叫Winter Harbour嘅賽駒取勝，當時此駒仍由Gary Searle訓練，贏馬後返到嚟Gary Searle都拍一拍佢，當刻感覺好溫馨亦好難忘。

至於喺香港最欣賞嘅騎師，Ellis話分別係潘頓同埋何澤堯，潘頓騎技出色，而且陣上平衡力好；何澤堯則係好值得學習嘅師兄，展現出佢係一個好專業嘅騎師，而且賽前做足準備，各方面表現專業，好想跟佢學習。

黃智弘獲方嘉柏安排周日策騎「鈦易搵」出戰第1場1000米新馬賽，Ellis感謝方嘉柏提供咁好嘅坐騎，佢都會盡力爭取好成績。