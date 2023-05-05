徒弟係跆拳道黑帶 方嘉柏講笑驚畀黃智弘K.O.

新見習騎師黃智弘今早(5日)在師傅方嘉柏，以及見習騎師訓練學校校長陳念慈陪同下會見傳媒。陳念慈感謝馬會牌照委員會在季尾向黃智弘發出見習騎師牌照，並將他分配到方嘉柏馬房，她深信騎者在練者的指導及栽培，再加上學校配合及訓練下，將來可以成為一位出色的騎師。

陳念慈透露，黃智弘早在14歲時候已經想入紙申請成為見習學員，但由於申請人須年滿15歲才可報名，而黃智弘本身是跆拳道黑帶，年幼時屢獲殊榮，曾經是香港青少年組別冠軍，及後取得參加世界賽的資格。黃智弘當年向陳念慈表示，希望參加世界賽後才報名參加見習學員計劃，結果他成功打入16強。方嘉柏聽畢後跟在場的傳媒開玩笑，表示現在才知道自己徒弟來頭不小，更有點害怕他，擔心會被對方打死。

陳念慈對黃智弘回到香港出任見習騎師，感到非常興奮及高興，她表示騎者2019年年底到南澳接受訓練，最初以策騎員的身份獲發工作簽證，直到後來轉為見習騎師，加上疫情幾年間所有事情都變得好不容易，但黃智弘迎難而上，可見付出了不少努力。陳念慈認為，黃智弘在2021年年初在當地開始出賽，至今取得88場頭馬，勝出率接近10%，表現不俗。