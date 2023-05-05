鈦易搵換黃智弘 方嘉柏話你知點解！

黃智弘(Ellis)日前獲發見習騎師牌照，本周日(7日)開始上陣，雖然Ellis當日單騎應戰，獨策柏廐「鈦易搵」出戰第1場1000米新馬賽，但「鈦易搵」上仗在何澤堯胯下初出輕勝，而且贏起來亦不費吹灰之力，今場方嘉柏臨時決定將新勝馬交由Ellis出戰，果然畀晒機會。

方嘉柏對於馬房有新見習騎師加盟表示非常高興，喺讓磅制度下，有10磅優惠，有時可以為出賽馬收窄勝負距離，甚至贏馬。Ellis現時仲係非常年輕，策騎經驗唔多，難免陣上會出現犯錯，但做人最重要係從錯誤中學習，希望Ellis可以吸收更多經驗然後再去進步，自己亦都會提供更多機會坐騎畀佢，亦會為佢挑選適合佢嘅外線坐騎，希望提升佢嘅信心，陣上交出更好表現，加上香港競爭大，自己都會用心教導呢位徒弟。

方嘉柏又表示，自己喺本周初先知道自己申請獲批，Ellis將會加盟馬房，當時感到突然，亦想提供有樂觀機會嘅坐騎予新徒弟，所以就諗起「鈦易搵」。練者指，原先「鈦易搵」上仗由何澤堯贏馬，今場原定都係由佢策騎，但係自己都打畀何澤堯，問佢可唔可以將「鈦易搵」帥權交予Ellis，而何澤堯都好樂意畀機會師弟，所以今仗「鈦易搵」就改由黃智弘策騎。