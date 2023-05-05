方仔皇太后紀念盃志在必得？

方嘉柏新徒弟黃智弘周日單騎應戰，成為賽事亮點，全日重頭戲三級賽皇太后紀念盃，練者同樣有睇頭，兵分三路力圖衞冕，上屆盟主「多巴先生」擺擂台，廐侶「時時有餘」與「直線力山」互相呼應，擺明志在必得。

方嘉柏開倉以來贏過兩次皇太后紀念盃，比起上屆賽事的冷清場合，「多巴先生」衞冕之路相對艱難，今仗與韋達鎮倉寶「將王」遠征中東之後回港復出首仗，雖然「多巴先生」在遠征卡塔爾與杜拜3場賽事表現一般，當中兩仗更屈居於「將王」之後，但方嘉柏不諱言馬匹在適應水土方面情況一般，今次返回本土作賽，應該有截然不同發揮。

多巴先生力爭衞冕

方嘉柏表示：「『多巴先生』是典型的大長途馬，礙於賽程編排，在香港發展受限制，所以皇太后紀念盃與遮打盃兩場2400米賽事都是目標所在，雖然都會遇上『將王』，但兩駒實力接近。上屆遮打盃『將王』雖然贏馬，但『多巴先生』該役首度出戰一級賽，大賽經驗遠不及上季捧走香港金盃之『將王』，最終只不過負兩個多身位跑第3，表現令人滿意。」

「多巴先生」今仗因為高評分關係，與掛頭牌「將王」俱要負重迎戰，但方嘉柏認為實力比起其餘低分對手，依然可以睇高一線，練者期望此駒可以成功冧莊，當然同場亦有兩匹廐侶支援，「時時有餘」季初流鼻血，戰鬥力大打折扣，反而另一匹4歲新星「直線力山」，加盟柏廐於田草1800米3戰取得兩勝，乘勇大幅增程出擊，方嘉柏坦言錦標賽場合各為其主，屬今戰爭標黑馬。