馬會與中馬協簽署補充協議 推進國家賽馬及馬術產業

在馬會行政總裁應家柏（左一）及中馬協主席張小寧（右一）的見證下，馬會賽馬事務執行總監夏定安（左二）及中馬協秘書長鍾國偉（右二）簽署補充合作框架協議，共同推動國家馬術及賽馬運動發展。

香港賽馬會宣布，2023年5月5日與中國馬術協會(中馬協)簽署合作框架補充協議。相關補充協議是雙方於2020年簽訂的框架協議上，進一步擴大合作範圍及延長合作時間，共同促進和支持國家賽馬及馬產業發展。

馬會於2020年與中馬協簽訂為期5年的協議，支持協會建立一套適合內地馬術行業發展需要的人才培訓課程。馬會同時向中馬協提供資金支援，在全國普及和推廣相關課程。

為了全面推進國家賽馬馬術產業戰略合作，今天在馬會行政總裁應家柏和中馬協主席張小寧的見證下，雙方簽署補充協議，延長合作期限至2028年5月。馬會計劃贊助中馬協在合適的場地為已適當註冊賽駒舉辦速度賽馬高級別賽事，並在賽事期間為受邀的行業人士提供技術工作坊，以提升其技能。馬會亦將透過參與中馬協速度賽事委員會，為內地速度賽馬領域的行業標準提供技術建議。

馬術賽事方面，馬會則計劃與中馬協及相關省市馬術協會合作，在粵港澳大灣區的合適場地中舉辦馬術賽事。

另外，雙方同意在馬術人才培訓上合作，包括為內地及香港青少年提供培訓或比賽的發展機會，馬會亦計劃聯同中馬協在大灣區舉行部份國際馬術聯合會（Fédération Equestre Internationale）中的技術官員培訓課程，共同支持內地及香港馬術人才發展。

應家柏說：「我們很高興今天與中馬協簽署補充協議，以鞏固雙方持續發展的伙伴關係。國家體育總局及農業農村部聯合發布的《全國馬產業發展規劃》，為國家提供了堅實及優質的馬產業藍圖。透過與中馬協攜手合作，我們有信心將為內地馬產業帶來重大裨益，並有助實現《全國馬產業發展規劃》中的目標和願景。」

他同時表示：「是次與中馬協加強合作，足證馬會對貢獻國家發展的長期承諾。我們期待與中馬協合作，令國家馬產業得以進一步發展，並向世界展示中國的美好故事。」

香港賽馬會擁有世界一級的設施，以及承辦大型國際馬術賽事和豐富的經驗，能夠為馬術項目和賽馬賽事中的馬匹檢疫、馬匹運輸、隔離以及藥檢提供國際標準的技術支援。從2008年承辦北京奧運會馬術項目到2010年支援廣州亞運會馬術項目，再到從化馬場的建設和運營，馬會為融入國家馬術事業及大灣區馬產業的發展不遺餘力。未來也將持續融入國家體育發展的宏圖，推動體育事業協調發展。