【論戰天下】多產巨匠血統長力俱備

愛爾蘭殿堂級練馬師岳伯仁曾10奪英國二千堅尼，今屆雙龍出海，「多產巨匠」是日本種王「大震撼」最後一批子嗣，同父馬「碩信尚武」2018年曾勝此賽，論血統背景及長力「多產巨匠」更令人期待，莫雅主戰勝望濃。

晶瑩開心實力佔優

S1-1：「晶瑩開心」去年在司徒德爵士訓練下兩戰分列3、4名，其後做過喉部手術，易主轉投查偉斯馬房後，年尾復出至今3戰膠沙地獲1冠2亞。其母「星光水晶」當年跑新市場非常出色，亦是高班良駒，只要「晶瑩開心」健康回復正常，身處此組實力有優勢。

花之城儲足新鮮感

S1-2：卓蘿拉錦標為路程1200米表列賽，「花之城」前年出道連贏4場，亦曾揚威皇家雅士谷賽期，一度被視為向禮倫馬房新星，不過去年中升班跑表列賽第3，三級賽兩戰則無功。休息近8個月儲足新鮮感，縮程對這匹後上馬或更有幫助。

型統帥強配鬥後勁

S1-3：范鴻禧旗下的「型統帥」剛戰休息半年復出，起步稍慢留居後疊，終點前愈追愈勁跑第5名，已收熱身之效。今次再爭新市場同程1200米，但配搭上卻換上鬥後勁有一手的史賓沙，可算深慶得人，值得作為重心。

征伐之王成熟更進

S1-4：「征伐之王」去年在杜拜巴斯塔基亞預賽大熱倒灶後閹割，年尾先於新市場復出，負於潛質豐厚同主馬得亞軍，之後在溫伐咸頓膠沙地及今年在巴林合共交出兩捷，4歲馬現階段成熟更進，高多芬英國基地主場出擊，可以秤先。

馬納肯村短途新星

S1-5：「馬納肯村」這匹「盡善盡美」子嗣，去年夏天表現大躍進，一口氣取得4冠1亞2季，即使遠征愛爾蘭亦攻下膠沙地三級賽水星錦標，評分升至111分，火速成為當地馬壇短途新星，新市場以往未熟時2戰亦有1殿，五化郎專家配戴圖理硬淨。

新王朝賽績要尊重

S1-6：無論計賽績、計血統長力都是「多產巨匠」證明最多，去年勝出1600米未來錦標，既然「帝皇城堡」、「碩信尚武」及「大希臘」都能夠復出揚威英國二千堅尼，「多產巨匠」看不出有何不可，岳伯仁有望第11次贏得這項經典大賽。若然「多產巨匠」失手，可能是步速不合敗在廐侶「大熊仔」身上，本身雖然未跑過一哩，但無論父線抑或母線血統均有中距離長力，增程亦不成疑問，若然步速偏慢，這類短途後上型馬或爆得更勁。

戴圖理或是最後一次參加英國二千堅尼，「新王朝」復出首仗墮馬看不到踏入3歲進幅如何，但「范高爾」子嗣可以贏2歲G1亦必須尊重。高多芬一對，計質「貴相」優勝，計路程「銀山丘」證明多一點，布宜學揀後駒信佢。

鯊中鋒對手經驗少

S1-7：「鯊中鋒」除出賽第2仗於三級賽雅琴錦標不敵英國二千堅尼熱門「新王朝」包尾外，其餘3戰均勝，草沙地均能應付可塑性高，前速快而面對一組出賽經驗較少的對手，贏過約克闊場直路賽於新市場應合腳法，換上杜俊誠亦令人放心。

矚目星拚後態續進

S1-8：父為「杜拜威」而母系「醒目亮星」的「矚目星」血統優良，去年兩歲沙丘園初出贏馬，從後趕上左穿右插輕勝，可惜再出三級賽大熱包尾。閹後於4月復出雖然不敵頭馬6個馬位，但本身亦拋離餘下馬匹，質高馬熱身後狀態續進，負磅比上仗輕，應可重開勝門。